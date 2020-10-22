انفوجراف| 6.1 مليار جنيه تكلفة الإصلاحات الهيكلية لتحسين رواتب المعلمين

استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء في إنفو جراف ملامح مشروع قانون تحسين أوضاع المعلمين بالتعليم العام والأزهري الذي وافق عليه مجلس الوزراء تمهيدًا لعرضه على البرلمان.

يتضمن مشروع القانون إصلاحات هيكلية للأجور بقطاع التعليم قبل الجامعي، وكذلك إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والمالية للمعلمين؛ بما يُسهم في تحسين الأوضاع المالية لجميع القائمين على العملية التعليمية.

وسيصل عدد المعلمين المستفيدين من القانون ٢,١ مليون معلم، وبلغت تكلفة الإصلاحات الهيكلية لتحسين رواتب المعلمين ٦,١ مليار جنيه.

كما شمل مشروع القانون زيادة ٢٥٪؜ في مكافأة امتحانات النقل بتكلفة سنوية ٢,٣ مليار جنيه وبلغت التكلفة السنوية لحافز تطوير التعليم قبل الجامعي ١,٥ مليار جنيه لـ٣١٥ ألف معلم بمرحلة رياض الأطفال.