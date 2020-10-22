احتكار يخلق أزمة.. شركات الأدوية تعطي مصل الإنفلونزا للسلاسل وعيادات الأطباء وتحرم الصيدليات

قال الدكتور هاني دونيا، نقيب صيادلة الغربية، إنه سيتوجه ببلاغ للجهات السيادية والرقابة الإدارية والجهات المختصة والقضاء العادل عن مخالفات بعض الشركات التي احتكرت مصل الإنفلونزا.
وأكد نقيب الغربية في تصريحات لـ صدي البلد، أن تلك الشركة منعت مصل الإنفلونزا عن جميع الصيدليات وأعطته إلي صيدليات السلاسل الشهيرة وعيادات الأطباء بالمخالفة للقانون.
وأوضح دونيا، أن ذلك جاء نظرا لما يشهده سوق الدواء المصري من عشوائية وعدم انضباط من بعض الشركات مما يتسبب فى فوضى وعدم عدالة في التوزيع وقيام هذه الشركات بربطه على طلبيات أدوية راكدة مما يؤدي إلى ركود في السوق الدوائي.
وأضاف، أن ذلك إجهاد للمواطنين في البحث عن المصل، وهذا ما لمسته بنفسي كنقيب للصيادلة من عدم قدرة على توفير المصل إلي أسرتي، فما بالك بباقي الصيادلة والمواطن المصري العادي.
وأشار إلي أن لا بد من محاسبة الشركات وسلاسل الصيدليات المخالفة التي تخون البلد وتعمل كل فترة أزمة في الدواء.
وأرسلت النقابة العامة لصيادلة مصر خطابًا لكل من وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، والدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، ومدير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات اللواء طارق الزواوى، ولرئيس جهاز حماية المستهلك الدكتور أحمد سمير فرج، لمطالبتهم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لغلق مواقع بيع الأدوية عن طريق تطبيقات ووسائل التواصل الاجتماعي، وأمثلة لتلك التطبيقات ( يداوى - مزمن - وياك – فيزيتا وغيرها)، وذلك لمخالفة تلك المواقع للقانون.
كما تقدمت النقابة العامة بعدة بلاغات لمباحث الإنترنت حملت أرقام 49 و31 أحوال ضد هذه المواقع، مطالبة بإعمال القانون نحوها.
وأكدت النقابة أن بيع الأدوية عن طريق منصات إلكترونية يشكل مخالفة للقوانين، حيث أن هذه المواقع والتطبيقات تقوم ببيع الأدوية مع تقديم نسبة خصم مما يكون معه سعر هذه الأدوية أقل من سعرها بالصيدليات، فالأدوية مسعرة جبريًا وهامش الربح محدد سلفا والبيع بأقل من سعر الجمهور هو نتيجة أكيدة لممارسات مخالفة للقوانين واللوائح ذات الصلة.
وأوضحت النقابة فى بلاغاتها للجهات المرسل إليها الخطاب أن هذه المواقع تشكل ممارسات مخالفة للقوانين الأتية:
_القانون رقم 47 لسنة 1969 والخاص بأنشاء نقابة الصيادلة.
حيث تنص المادة (9) منه على أنه : " يجب على أعضاء النقابة الإمتناع عن كل مزاحمة أو مضاربة أو تجريح وكل ما من شأنه أن يمس كرامة المهنة وأدابها . "
_ مخالفةً لائحة اداب المهنة رقم 189 لسنة1970الصادرة بقرار وزير الصحة حيث نصت المادة (3) على أنه " على الصيدلى الذى يعمل بالمنشأت الصيدلية المختلفة أيا كان نوعها ألا يزاحم زملائة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وأن يمتنع عن المضاربة وأن يتقيد تمامًا بالأسعار المحددة ".
_ مخالفة فانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 27 لسنة 1955 المادتين 78 و79 .
حيث تكفلت المادة 78 من القانون تجريم كل من يزاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص ويدخلوا فى هذا المعنى بحكم الضرورة.
كما أن المادة 79من ذات القانون نصت على ذات المعنى السابق وانفردت بتاثيم الإعلان بأى نوع من وسائل النشر عن اى عمل من اعمال مزاولة مهنة الصيدلة.
_كما عنى قانون حماية المنافسة رقم (3)لسنة 2005 على التأكيد على تلك الممارسات المخالفة للقانون المتمثلة بالبيع بأقل من السعر الجبرى وذلك يؤدى الى منافسة غير شريفه ويسمح بالممارسات الاحتكارية الأمر الذى عناه هذا القانون بالنص عليه.
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