احتكار يخلق أزمة.. شركات الأدوية تعطي مصل الإنفلونزا للسلاسل وعيادات الأطباء وتحرم الصيدليات

قال الدكتور هاني دونيا، نقيب صيادلة الغربية، إنه سيتوجه ببلاغ للجهات السيادية والرقابة الإدارية والجهات المختصة والقضاء العادل عن مخالفات بعض الشركات التي احتكرت مصل الإنفلونزا.

وأكد نقيب الغربية في تصريحات لـ صدي البلد، أن تلك الشركة منعت مصل الإنفلونزا عن جميع الصيدليات وأعطته إلي صيدليات السلاسل الشهيرة وعيادات الأطباء بالمخالفة للقانون.

وأوضح دونيا، أن ذلك جاء نظرا لما يشهده سوق الدواء المصري من عشوائية وعدم انضباط من بعض الشركات مما يتسبب فى فوضى وعدم عدالة في التوزيع وقيام هذه الشركات بربطه على طلبيات أدوية راكدة مما يؤدي إلى ركود في السوق الدوائي.

وأضاف، أن ذلك إجهاد للمواطنين في البحث عن المصل، وهذا ما لمسته بنفسي كنقيب للصيادلة من عدم قدرة على توفير المصل إلي أسرتي، فما بالك بباقي الصيادلة والمواطن المصري العادي.

وأشار إلي أن لا بد من محاسبة الشركات وسلاسل الصيدليات المخالفة التي تخون البلد وتعمل كل فترة أزمة في الدواء.