رفع الوعي الأخلاقي للمواطنين.. انطلاق مشروع قيم وحياة للشباب بـ جنوب سيناء

أجرى الدكتور أحمد عفيفي مسئول المتابعة والتقييم لمشروع "قيم وحياة" جولة تفقدية لمحافظة جنوب سيناء والتقى بعدد من الشباب المتطوعين بالمشروع للتعرف على أهم احتياجاتهم خلال المرحلة القادمة وتوضيح أهم المعوقات والصعوبات والتحديات التي تقابل عمل المتطوعين وتنفيذ أنشطة المشروع بالمحافظة والعمل على حلها وتذليل تلك التحديات.

وأضاف عفيفي أن هذا المشروع خاص بنشر مجموعة من القيم الأساسية في المجتمع ورفع الوعي القيمي والأخلاقي للمواطنين، والشباب.

وفي نهاية الجولة عقد "عفيفي" عددا من الاجتماعات مع كل من كيل وزارة التضامن الاجتماعي زيدان عبد الغفار، وأحمد عبد العزيز محمد وكيل مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة تم خلال تلك الاجتماعات الاتفاق على مجموعة من الأنشطة التي سوف تتم بالتنسيق بين مشروع قيم وحياة ومراكز الشباب والجمعيات والمؤسسات الأهلية ودور الرعاية بمحافظة جنوب سيناء وذلك في إطار بروتوكولات التعاون الموقعة بين الطرفين الذي ينص بنشر القيم ورفع الوعي القيمي والأخلاقي للمواطنين بمحافظة جنوب سيناء.

يأتي ذلك في إطار مشروع "قيم وحياة" التي تنفذه مؤسسة أجيال مصر لتنمية الشباب والنشء والتي يترأسها الدكتور محمد رفاعي بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير برئاسة مفتي الجمهورية الأسبق الدكتور على جمعة.