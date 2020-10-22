الصحة: 3 آلاف سيارة إسعاف موزعة على لجان انتخابات مجلس النواب

قال الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن التأمين الطبي لانتخابات مجلس النواب موجود في كافة محافظات الجمهورية، وهناك أكثر من ثلاث آلاف سيارة إسعاف موزعة على مقر اللجان، وسيارات الطوارئ السريعة للتدخل في أي وقت، وهناك غرفة عمليات منعقدة على مدار الساعة لمتابعة العملية الانتخابية، وفيروس كورونا، ويماثلها غرفة عمليات في كل محافظة.

وأكد مستشار وزيرة الصحة، أن المستشفيات بها مسارات آمنة لأي حالة مشتبه فيها الإصابة بكورونا، أو أي مواطن يحصل على خدمة طبية، وهناك حرص على تأمين المواطنين من كورونا بشكل كبير، موضحًا أن بعض المواطنين يعزفوا عن التواجد في المستشفيات خوفًا من كورونا، ولكن المستشفيات معقمة بشكل كبير، ولا يوجد أي مخاوف.

وأوضح مجاهد، أن نصائح الوزارة للمواطنين هدفها عدم زيادة إصابات كورونا من جديد في الفترة المقبلة، مشددًا على أن التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية يوفر الكثير على المصريين.

واشار الي إن هناك تواصلا مستمرا في المحافظات، ورفع درجة الاستعداد للدرجة القصوى في كل مستشفيات مصر، والفرق الطبية موجودة في أماكنها، مناشدًا الجميع بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، والابتعاد عن التزاحم أمام اللجان نهائيًا.