وكيل الخارجية الأمريكية: الحزبان الجمهوري والديمقراطي سياستهما ثابتة تجاه مصر

أكد كيث كراك نائب وزير الخارجية الأمريكي، أن الحزبين الجمهوري والديمقراطي سيتبعان سياسة ثابتة تجاه مصر فيما يخص دعم أمن المعلومات والشبكات وحماية البيانات.

وتابع خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الخميس بمقر السفارة الأمريكية، أن الشركات الصينية هواوي وزد تي اي، تعرض أسعار رخيصة جدا قد تصل إلى المجانية، ولكن على المدى البعيد ستكون التكلفة باهظة، لأن الأمر يتعلق بحماية البيانات.

وشدد وكيل وزارة الخارجية الأمريكية على أن خمسين شركة عالمية رفضت الاعتماد على شبكات صينية وتريد الاعتماد على شبكات نظيفة.