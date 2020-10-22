وزير الطيران يكرم العاملين المتميزين في مجال السلامة والصحة المهنية.. صور

شهد الطيار محمد منار وزير الطيران المدني فعاليات اليوم الختامي للمبادرة التي أطلقتها الشركة الوطنية مصرللطيران بعنوان " يوم السلامة ٢٠٢٠ " وتحت شعار " let's talk safety" وذلك بهدف تعزيز إجراءات السلامة والصحة المهنية بالشركة والتأكيد علي أهمية الوقاية من الحوادث والأمراض المهنية وتقليل الاصابات وحوادث العمل.

وفي كلمته هنأ وزير الطيران المدني العاملين بشركات وهيئات الوزارة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد وذكري المولد النبوي الشريف داعيا المولي عز وجل في هذه الأيام المباركة أن يرفع هذا الوباء وان يحفظ مصر من كل مكروه وسوء .

وقدم التهنئة لفريق العمل وجميع المشاركين علي تنظيم هذا اليوم " يوم السلامة ٢٠٢٠ " والذي بدأت فاعلياته هذا الأسبوع ويؤكد مدي حرص قطاع الطيران المدني بجميع شركاته وهيئاته علي إعلاء قيمة السلامة والجودة في العمل من أجل تقديم خدمة متميزة للعملاء تليق بمكانة قطاع الطيران المدني المصري خاصة في ظل التحدي الكبير الذي تشهده الصناعة حول العالم هذه الأيام ومالها من تأثير وتداعيات كبيرة علي منظومة العمل والرؤية المستقبلية .

كمال قال الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران في كلمته بهذه المناسبة أن الإلتزام بتطبيق المعايير والاشتراطات الخاصة بالسلامة من أهم محاور العمل الرئيسية التي يتم تطويرها بإستمرار داخل الشركة خاصة في ظل ازمة فيروس كورونا وأن الهدف الأساسي من تخصيص يوم السلامة علي مستوي الشركة هو دائما وأبدا الحفاظ علي صحة وسلامة العاملين والعمل بدون حوادث أو إصابات خلال العمل وايضا الحفاظ علي شركتنا وتحسين مستويات السلامة العامة في مختلف مواقع العمل وفقا للمعايير المحددة .

وأكد زكريا اهمية نشر الوعي بمفاهيم وإجراءات السلامة في مجال الطيران لجميع العاملين بالشركة وتعريفهم بأهم المخاطر المصاحبة لكافة الأعمال والأنشطة، وأهمية الوقاية من الحوادث والأمراض المهنية وتقليل الاصابات وحوادث العمل والحفاظ على صحة وسلامة العاملين، وأصول الشركة و البيئة التى نعمل بها، كما أكد أهمية العمل على رفع كفاءة العاملين وزيادة وعيهم في التعامل مع المخاطر والحد من حدوثها والابلاغ عن أي سلوكيات غير آمنة.

وأضاف الطيار محمد غريب رئيس قطاع السلامة والجودة بالشركة القابضة في كلمته أن هدف مصر للطيران الحفاظ على صحة وسلامة العاملين بها ، وأصول الشركة والبيئة التى نعمل بها وان هذه الأهداف تتصدر قائمة أولوياتنا ، بالإضافة إلى تحسين الإجراءات بعملياتنا الرئيسية ، و العمل بأمان بكافة أنشطة الشركة.

كما اكد غريب اهتمام الإدارة العليا بمصر للطيران بتبني مبادرة يوم السلامة واقترح تخصيص يوم للسلامة لمصرللطيران كل عام .

وخلال فعاليات اليوم تم عرض تقديمي من الطيار احمد الخياري مدير عام السلامة والجودة بالشركة القابضة لمصرللطيران تناول خلالها توضيح لبعض الإجراءات التي تم اتباعها وأدت الي تلافي حدوث وقائع مؤثرة علي سلامة الأفراد والمعدات وأكد على ضرورة وضع المخاطر وظروف التشغيل نصب الاهتمام والتوجيه المستمر لتحسين مستويات السلامة العامة بالشركة .

حضر التكريم الطيار عمرو ابو العينين رئيس شركة مصرللطيران للخطوط الجوية والطيار باسم جوهر رئيس شركة مصرللطيران للشحن الجوي و المهندس ابراهيم فتحي رئيس شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية والمهندس مجدي محمدين رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الارضية والاستاذ كريم سامي رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الجوية والطيار محمد غريب رئيس قطاع السلامة والجودة واللواء محمد كمال رئيس قطاع الأمن بالشركة القابضة لمصر للطيران ولفيف من قيادات مصرللطيران ومديري عموم ومديري إدارات السلامة والجودة بشركات مصرللطيران.

يذكر أن قطاع السلامة والجودة بالشركة القابضة لمصر للطيران بالتعاون مع الإدارات المعنية بالشركات التابعة بإعداد وتنظيم جولة بشركات مصر للطيران لمتابعة كل أعمال السلامة التي تتم داخل اروقة الشركة، حيث بدأت الجولة من قطاع العمليات الجوية ومركز العمليات المتكامل IOCC بشركة مصرللطيران للخطوط الجوية مرورا بكاونترات الركاب وصالات السفر والوصول والمهبط بمبني الركاب رقم ٢ بمطار القاهرة الدولي , وهناجر ومواقع عمل شركة مصرللطيران للصيانة والأعمال الفنية ثم تفقد معدات شركة مصرللطيران للخدمات الارضية بمبني الركاب رقم ٣ تلاها تفقد منطقة الصادر بقرية البضائع بشركة مصرللطيران للشحن الجوى واخيرا تفقد مناطق الإنتاج بشركة مصرللطيران للخدمات الجوية وأماكن تموين الطائرات بأرض المهبط للوقوف علي تطبيق اجراءات السلامة والصحة المهنية لينتهي اليوم في قاعة كمال علوي بشركة مصرللطيران للخدمات الجوية بتكريم النماذج المتميزة من العاملين المعنيين بالاشراف علي تطبيق أنشطة السلامة داخل شركات مصرللطيران .