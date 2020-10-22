مشروعات خدمية كبرى جاهزة للافتتاح الرئاسي بـ المنيا بـ1.125 مليار جنيه

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع اللواء أسامة القاضي مُحافظ المنيا والدكتور محمد محمود أبو زيد نائب محافظ المنيا واللواء محمود خليل مدير أمن المنيا.

وتناول محافظ المنيا موقف مشروعات قطاع الموارد المائية والري، مشيرًا إلى أن هذا القطاع شهد تنفيذ 9 مشروعات بتكلفة 1.125 مليار جنيه ما بين أعوام 2014 حتى 2020، حيث تم الانتهاء من 7 مشروعات، وجار استكمال مشروعين في مجال تبطيين الترع وحماية نهر النيل، منها مشروع تبطين لترع في نطاق المحافظة بأطوال 392 كم، ومشروعات حماية جنب نهر النيل بالقرى الأكثر احتياجًا باطوال 2.4 كم.

وشهد قطاع الغاز الطبيعي، تنفيذ 12 مشروعًا بتكلفة 588.4 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من 7 مشروعات توصيل غاز طبيعي، خلال الفترة من 2014 حتى 2020، شملت الانتهاء بنسبة 100% من توصيل الغاز الطبيعي إلى مدن مغاغة، وبني مزار، ومطاي، وأبو قرقاص، وقرى البرجاية، وتلة، وبني أحمد، كما أنه جار استكمال 5 مشروعات لتوصيل الغاز الطبيعي إلى مدن سمالوط، والمنيا الجديدة، وملوى، وقرية بني عبيد بأبو قرقاص، فضلًا عن تطوير مستودع المنيا.

ولفت المحافظ إلى أن قطاع التضامن الإجتماعي شهد تنفيذ 18 مشروعًا ما بين عامي 2014 و 2020، و5 برامج قومية، بإجمالي 6.214 مليار جنيه، والبرامج هي تكافل وكرامة، واستفاد بها 349.928 أسرة وفرد بالمنيا، وبرنامج "حياة كريمة"، وساهم في تأهيل 443 منزلًا وتوصيل 335 وصلة مياه وتنفيذ 14 قافلة طبية بمشاركة مجتمعية، و برنامج " 2 كفاية"، ويستهدف 183.263 ألف أسرة، ومُبادرة "أطفال بلا مأوى"، واستطاعت اعادة 48 حالة لأسرهم و ايداع 93 حالة بدور الرعاية، ومساعدة 120 حالة تشرد، و"مواجهة فيروس كورونا" من خلال تقديم مساعدات عينية لأهالي القرى وتقديم مواد غذائية لدور رعاية أيتام.



وأضاف محافظ المنيا أنه تم تنفيذ 25764 مشروعًا في قطاع التنمية المحلية، منها مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، بإجمالي 1.8 مليار جنيه، وفرت 66757 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، من بينها مشروعات ضمن مبادرة "مشروعك"، بواقع 53028 مشروعًا، ومشروعات تابعة لجهاز بناء وتنمية القرية المصرية، بواقع 2429 مشروعًا، منها 1540 مشروعًا للمرأة المعيلة، ومشروعات جهاز تشغيل شباب الخريجين بواقع 11300 مشروع.

كما عرض المحافظ الإنجازات المتحققة في عدة قطاعات أخرى خلال الفترة من 2014 حتى 2020، مشيرًا إلى أن قطاع البيئة والمخلفات الصلبة شهد إنشاء مصنع لتدوير المخلفات الصلبة، ومحطة معالجة للصرف الصناعي ووحدة فلترة، إلى جانب تطويرمصنع تدوير أخر قائم للمخلفات الصلبة، باجمالي 133.6 مليون جنيه.

أما قطاع الثقافة فقد شهد تنفيذ 3 مشروعات بتكلفة 63.6 مليون جنيه، تضمنت انشاء مكتبة مصر العامة بالمنيا، وقصر ثقافة المنيا الجديدة، كما جار تطوير وانشاء قاعة مؤتمرات ومسرح قصر ثقافة المنيا.

وفي قطاع القضاء والمحاكم تم إنشاء وإحلال وتجديد 5 مُجمعات للمُحاكم بإجمالي 81 مليون جنيه، منها انشاء مجمع محاكم أبو قرقاص، واحلال وتجديد مجمعات محاكم مغاغة وملوى وسمالوط، وجار انشاء محكمة ديرمواس الجزئية، وفي قطاع الأوقاف تم إنشاء مشروع إسكان بمنطقة ماقوسة بمدينة المنيا، بتكلفة 267.3 مليون جنيه.

واستعرض محافظ المنيا عددًا من الإنجازات التي حققتها المحافظة اعتبارًا من 1 ديسمبر 2019، لافتًا إلى أن المحافظة بدأت إعادة تشغيل عدد من المشروعات المتعثرة، حيث جار تشغيل عنابر تربية الدواجن والمجزر النصف آلي بالمنطقة الصناعية، وكان العمل متوقفًا به منذ 2010، كما تم التشغيل التجريبي لمصنع العسل الأسود بقرية تونة الجبل بمركز ملوى، بعد توقفه لأكثر من 4 سنوات، كما تم الإتفاق مع هيئة تنمية الصعيد على إنشاء مصنع لهيبو كلوريد الكالسيوم وكلوريد الكالسيوم، المستخدم في معالجة المياه، بتكلفة تتجاوز 800 مليون جنيه، بقرية طهنا الجبل، ويمثل المصنع قيمة مضافة كبيرة ويقدم منتجًا عالميًا ويستوعب أعدادًا كثيفة من العمالة المباشرة وغير المباشرة.

وعرض المحافظ موقف التحول الرقمي بمحافظة المنيا، لافتًا إلى أنه تم تحديد المباني الحكومية التي يراد ربطها بمنظومة التحول الرقمي للدولة عبر توصيل كابلات ألياف ضوئية، وبلغت 1678 مبنى حكوميًا، وتم الإنتهاء من توصيل كابلات الفايبر لعدد 10 مراكز تكنولوجية بالمحافظة، منها الديوان العام، كما تم توحيد المستندات والرسوم المقررة لكافة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتم إدراجها بشكل موحد على نظام المراكز التكنولوجية، وأضاف المحافظ أنه تم إتاحة الدفع الإلكتروني لمقابل الخدمات المُقدمة إلكترونيًا من خلال البوابة الإلكترونية لخدمات المحليات بالتعاقد مع شركة فوري للخدمات الإلكترونية، ولفت إلى أن محافظة المنيا أطلقت 42 خدمة مدرجة على موقع بوابة خدمات المحليات.

كما عرض اللواء أسامة القاضي ، محافظ المنيا، عددًا من الإنجازات التي تحققت في العديد من القطاعات، مشيرًا إلى أنه تم تطوير كوبري المنصورة الأثري، والذي تم الإنتهاء من إحلاله وتجديده وإظهاره بالمظهر اللائق، وتيسير وتسهيل إنتقال المواطنين والحركة المرورية بوسط مدينة المنيا، كما تم الإنتهاء من تطوير ميدان المحطة كونه واجهة المحافظة وبواباتها الرئيسية لزائرين المحافظة، إلى جانب تطوير وتجميل ميدان اللوتس بقلب مدينة المنيا بتمويل ومشاركة مجتمعية من جامعة اللوتس، فضلًا عن الإنتهاء من تطوير كورنيش النيل بمدينة المنيا والذي تم الإنتهاء من 3 مراحل منه وجار الانتهاء من المرحلة الرابعة.