الأنبا بشارة يلتقى مكتب خدمة السجناء بإيبارشية أبو قرقاص للأقباط الكاثوليك

أقيمت، اليوم الخميس، فعاليات الاجتماع الأول لمكتب يسوع السجين إيبارشية أبو قرقاص للأقباط الكاثوليك، بحضور الأب ميخائيل إبراهيم، مسؤول مكتب يسوع السجين لخدمة السجناء بإيبارشية أبو قرقاص، والأب بولس نصيف، مسؤول مكتب يسوع السجين بإيبارشية المنيا، والأخت فوزية من راهبات القديس يوسف، تحت رعاية الأنبا بشارة جودة، مطران الإيبارشية.





كما شارك أيضًا كافة المسؤولين والخدام بخطوط أبو قرقاص وملوى. وبدأ الاجتماع بالصلاة وكلمة ترحيب من الأب ميخائيل، ثم الكلمة الروحية من الأنبا بشارة، تحدث فيها عن أن المسجون الحقيقى ليس فقط من هو خلف القضبان، بل هناك من هم خارجها، ولكنهم سجناء لأفكارهم وشهواتهم وانغلاقهم. وأضاف أن خادم السجين لابد أن يكون مملوء من المحبة والرجاء والتفاؤل، لأن الناس فى حاجة إلى الاهتمام والمشاعر الصادقة النابعة من الإيمان. وألقى الأب بولس نصيف كلمة تشجيع للمكتب الجديد، كما شارك بعض الخدام بخبراتهم العملية فى الخدمة، فيما قدم خدام الخطوط تقريرًا عن خدمة الأسبوع، بالإضافة إلى توزيع الزيارات. واختُتم الاجتماع بالصلاة والبركة الرسولية من الأنبا بشارة.

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