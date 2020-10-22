وكيل الخارجية الأمريكية : نهتم بالشراكة مع مصر فى مبادرة الشبكة النظيفة

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ووصل وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للنمو الاقتصادى والطاقة والبيئة كيث كراك إلى القاهرة، أمس الأربعاء، فى زيارة تستمر 3 أيام.
وفى بيان للسفارة الأمريكية بالقاهرة، قال كراك إنه جاء إلى مصر للتحدث إلى المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال حول أهمية تأمين الجيل الخامس 5G، وتقنيات المستقبل عبر "الشبكة النظيفة"، مؤكدا أن الدفاع عن السيادة الرقمية المصرية من الجهات الخبيثة يعد مسألة تتعلق بالأمن القومى.
وألقى المسؤول الأمريكى الضوء على مبادرة "الشبكة النظيفة"، كنهج شامل لحماية المعلومات الحساسة من التدخلات العدوانية من قبل الجهات الأجنبية الخبيثة، مشيرا إلى أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر.
وتابع المسؤول الأمريكى: "نشجع مصر على الانضمام إلى أكثر من 40 دولة و50 شركة اتصالات فى الشبكة النظيفة، من خلال استبعاد البائعين بالغى الخطورة غير الموثوق بهم فى الجيل القادم من البنية التحتية للاتصالات".
كما اجتمع وكيل الوزارة الأمريكية كراك، بعدد من المسؤولين الحكوميين، وممثلى مجلس الإدارة ولجنة التحول الرقمى بغرفة التجارية الأمريكية فى مصر، مما يعكس الدور الأساسى للقطاع الخاص فى تأمين الجيل القادم من شبكات الاتصالات.
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