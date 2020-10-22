صور.. تكريم العاملين المتميزين فى مجال السلامة والصحة المهنية بمصر للطيران 

شهد الطيار محمد منار، وزير الطيران المدنى، اليوم الخميس، فعاليات اليوم الختامى للمبادرة التى أطلقتها الشركة الوطنية مصر للطيران بعنوان " يوم السلامة 2020" وتحت شعار "let's talk safety" وذلك بهدف تعزيز إجراءات السلامة والصحة المهنية بالشركة والتأكيد على أهمية الوقاية من الحوادث والأمراض المهنية وتقليل الإصابات وحوادث العمل.





وهنأ الوزير العاملين بشركات وهيئات الوزارة بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد، وذكرى المولد النبوى الشريف داعيا المولى عز وجل فى هذه الأيام المباركة أن يرفع هذا الوباء وان يحفظ مصر من كل مكروه وسوء.

وقدم التهنئة لفريق العمل وجميع المشاركين على تنظيم هذا اليوم "يوم السلامة 2020" والذى بدأت فاعلياته هذا الأسبوع ويؤكد مدى حرص قطاع الطيران المدنى بجميع شركاته وهيئاته على إعلاء قيمة السلامة والجودة فى العمل من أجل تقديم خدمة متميزة للعملاء تليق بمكانة قطاع الطيران المدنى المصرى خصوصا فى ظل التحدى الكبير الذى تشهده الصناعة حول العالم هذه الأيام ومالها من تأثير وتداعيات كبيرة على منظومة العمل والرؤية المستقبلية.

فيما، أوضح الطيار رشدى زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، فى كلمته أن الالتزام بتطبيق المعايير والاشتراطات الخاصة بالسلامة من أهم محاور العمل الرئيسية التى يتم تطويرها باستمرار داخل الشركة خصوصا فى ظل أزمة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الهدف الأساسى من تخصيص يوم السلامة على مستوى الشركة هو دائما وأبدا الحفاظ على صحة وسلامة العاملين والعمل بدون حوادث أو إصابات خلال العمل وأيضا الحفاظ على شركتنا وتحسين مستويات السلامة العامة فى مختلف مواقع العمل وفقا للمعايير المحددة.

وأكد زكريا على أهمية نشر الوعى بمفاهيم وإجراءات السلامة فى مجال الطيران لجميع العاملين بالشركة، وتعريفهم بأهم المخاطر المصاحبة لجميع الأعمال والأنشطة، وأهمية الوقاية من الحوادث والأمراض المهنية وتقليل الإصابات وحوادث العمل والحفاظ على صحة وسلامة العاملين، وأصول الشركة والبيئة التى نعمل بها، كما أكد على أهمية العمل برفع كفاءة العاملين وزيادة وعيهم فى التعامل مع المخاطر والحد من حدوثها والإبلاغ عن أى سلوكيات غير آمنة.

من جانبه، أضاف الطيار محمد غريب، رئيس قطاع السلامة والجودة بالشركة القابضة، فى كلمته أن هدف مصر للطيران الحفاظ على صحة وسلامة العاملين بها، وأصول الشركة والبيئة التى نعمل بها وأن هذه الأهداف تتصدر قائمة أولوياتنا، بالإضافة إلى تحسين الإجراءات بعملياتنا الرئيسية، والعمل بأمان فى جميع أنشطة الشركة.

وخلال فاعليات اليوم تم عرض تقديمى من الطيار أحمد الخيارى، مدير عام السلامة والجودة بالشركة القابضة لمصر للطيران، تناول خلالها توضيح لبعض الإجراءات التى تم اتباعها وأدت إلى تلافى حدوث وقائع مؤثرة على سلامة الأفراد والمعدات، وأكد على ضرورة وضع المخاطر وظروف التشغيل نصب الاهتمام والتوجيه المستمر لتحسين مستويات السلامة العامة.

حضر التكريم الطيار عمرو أبو العينين، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، والطيار باسم جوهر رئيس شركة مصر للطيران للشحن الجوى، والمهندس إبراهيم فتحى رئيس شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، والمهندس مجدى محمدين رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، وكريم سامى رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الجوية، والطيار محمد غريب رئيس قطاع السلامة والجودة، واللواء محمد كمال رئيس قطاع الأمن بالشركة القابضة لمصر للطيران ولفيف من قيادات مصرللطيران ومديرى عموم ومديرى إدارات السلامة والجودة بشركات مصرللطيران.

يذكر أن قطاع السلامة والجودة بالشركة القابضة لمصر للطيران بالتعاون مع الإدارات المعنية بالشركات التابعة بإعداد وتنظيم جولة بشركات مصر للطيران لمتابعة كل أعمال السلامة التى تتم داخل أروقة الشركة.

بدأت الجولة من قطاع العمليات الجوية ومركز العمليات المتكامل IOCC بشركة مصرللطيران للخطوط الجوية مرورا بكاونترات الركاب، وصالات السفر والوصول والمهبط بمبنى الركاب "رقم 2" بمطار القاهرة الدولى، وهناجر ومواقع عمل شركة مصرللطيران للصيانة، والأعمال الفنية ثم تفقد معدات شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية بمبنى الركاب "رقم 3"، تلاها تفقد منطقة الصادر بقرية البضائع للشحن الجوى، وأخيرا تفقد مناطق الإنتاج بشركة مصرللطيران للخدمات الجوية، وأماكن تموين الطائرات بأرض المهبط للوقوف على تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية، لينتهى اليوم فى قاعة كمال علوى بشركة مصرللطيران للخدمات الجوية بتكريم النماذج المتميزة من العاملين المعنيين بالإشراف على تطبيق أنشطة السلامة.