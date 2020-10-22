مسؤول أمريكى: العلاقات بين القاهرة وواشنطن تضاعفت خلال 3 سنوات

جاء ذلك، أثناء كلمته فى مائدة مستديرة نظمتها السفارة الأمريكية بالقاهرة، اليوم الخميس، خلال زيارته للقاهرة حيث التقى مع كبار المسؤولين المصريين، لمناقشة عدد الملفات المتعلقة بالتعاون الاقتصادى المشترك.

وأكد كراك أن مصر بلد رائعة لديها تاريخ عريق ونمو اقتصادى جيد، كما أنها شريك قوى للولايات المتحدة، وتوجد بينهما علاقات وثيقة اقتصاديا واستراتيجيا.

وأضاف المسؤول الأمريكى: "جئت إلى هنا للتحدث إلى المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال حول أهمية تأمين الجيل الخامس 5G وتقنيات المستقبل من خلال الشبكة النظيفة، حيث يعد الدفاع عن السيادة الرقمية من الجهات الخبيثة مسألة تتعلق بالأمن القومى".

وتابع كراك: "شاركت فى دائرة مستديرة مع مجموعة شركات للنقاش معهم، وتعرفت على شركات قامت باستثمارات ضخمة جدا فى مصر وشجعتهم على الاستثمار مرة أخرى".

وأكد، أن الوكالة الأمريكية للتنمية، استثمرت خلال العقود الماضية أكثر من 30 مليار دولار فى العديد من القطاعات، وهو جانب واحد من العلاقات المتميزة بين البلدين.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة ساعدت مصر فى العديد من المجالات مثل: المياه، الصحة، التعليم، الحفاظ على الكنوز مثل منطقة الأهرامات.

كما ألقى كراك الضوء على مبادرة "الشبكة النظيفة" كنهج شامل لحماية المعلومات الحساسة من التدخلات العدوانية، من قبل الجهات الأجنبية الخبيثة.

وأشاد وكيل وزارة الخارجية الأمريكية، بالشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر، وشجع مصر على الانضمام إلى أكثر من 40 دولة و60 شركة اتصالات فى "الشبكة النظيفة"، من خلال استبعاد البائعين بالغى الخطورة غير الموثوق بهم فى الجيل القادم من البنية التحتية للاتصالات.

وتابع: فى الوقت الحالى توجد فرصة كبيرة لشركات الأعمال المصرية لتوريد سلاسل التصنيع، مؤكدا أن مصر لديها ميزة تنافسية كبيرة جدا لجذب الاستثمارات.

وأضاف كراك، أنه من المهم لتحقيق ذلك وجود شبكات اتصال موثوق فيها، والاعتماد على موردين لشبكات الجيل الخامس، مؤكدا أن فرص النجاح لا حصر لها خصوصا للشباب المصرى.

وأعلن أن "الشبكة النظيفة" تشير إلى ائتلاف الدول ذات التفكير المتقارب والشركات، التى تلتزم بتوفير أقصى درجات الأمان وحمايتها من الجهات الخبيثة.

وأضاف كراك، أن "الشبكة النظيفة" تتلاءم مع طموحات الجيل القادم من المصريين، وتلبى احتياجات الحكومة المصرية نحو أمة تقود المنطقة.