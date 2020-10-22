وزيرة التضامن: ندعو الشركاء لضخ مزيد من الأموال للقضاء على الفقر

أشادت الدكتورة نيفين القباج ، وزيرة التضامن الاجتماعي، بدور المجتمع المدني في مصر وبصفة خاصة مؤسسة "مصر الخير" في تحقيق التنمية الشاملة للمواطنين، موضحة أن هناك تعاونا كبيرا بين المؤسسة والحكومة ليس في محافظة سوهاج فقط، ولكن في مختلف المحافظات.

وأشارت إلى أنهما يستهدفان عمل مشروعات بنية تحتية ومشروعات تمكين اقتصادي، وتوفير فرص العمل للأسر واتاحة فرصة تعليمية للأطفال، وليس مجرد تقديم مساعدات، قائلة : نحن لا نستهدف نتائج قصيرة المدي، ولكن نستهدف نتائج طويلة الامد لأنها تعطي نتائج تنموية مضمونة.

وأكدت وزيرة التضامن أن مؤسسة "مصر الخير" ليست مجرد شريك ولكنها مؤسسة كلها خير، وتأتي بالخير لمصر كلها، ولا تتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي فقط ولكن تتعاون مع العديد من الوزارات والجهات، واليوم تفتتح مع صندوق تحيا مصر 9 مشروعات في ثلاث قري، في محافظة سوهاج والتي تعد من أفقر المحافظات.

ولفتت إلى أن مصر الخير تدرس جيدا اي مشروع قبل القيام به، وتنفذ مشروعات يظهر آثارها علي الأسر، كما أنها مؤسسة تؤمن بالمشروعات المتكاملة ومشروعات التمكين الاقتصادي كما تعمل في مجالات الصحة والتعليم والصرف الصحي والمياه فضلا عن صرف دعم نقدي للفقراء، ونحن في وزارة التضامن الاجتماعى ومصر كلها نفخر بالعمل مع مؤسسة مصر الخير، لاننا ندرك أن النتائج الناجحة تكون دائما مضمونة".

وأضافت: "محتاجين صبر شوية حتي نحصل علي النتائج المرجوة، لأننا لو عملنا نتائج مبعثرة لن نحصل علي نتائج حقيقية، والخير جاي علي يد مصر الخير والحكومة ومصر كلها".

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي: "ندعو مختلف الشركاء والقطاع الخاص لمزيد من التعاون وضخ مزيد من الأموال للقضاء علي الفقر والمشكلات التي تواجهها مصر لأنها اكبر من ان يعمل علي حلها طرفان فقط.. مصر الخير تمول بعض المشروعات وتنفذ البعض الآخر، وتنفذ بمواصفات ومؤشرات جيدة جدًا، ولكن محتاجين شركاء اكثر يمدوا إيديهم".