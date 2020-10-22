خلال افتتاح مشروعات تنموية بمحافظة سوهاج.. على جمعة: بالإدارة الصحيحة نحصل علي الريادة

قال الدكتور علي جمعة ،رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن الافتتاحات التي شهدتها محافظة سوهاج اليوم، هي توفيق من الله عز وجل وتأتي من منطلق أوامره بالتعاون علي البر والتقوى.

وأضاف الدكتور علي جمعة خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظة سوهاج : الجميع شاهد اليوم الفرحة والفلاح، لنفع الناس، وهذا أثر تعاون مبارك بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والإعلام، لخدمة الناس والبلاد في مختلف مجالات الصحة والتعليم والشباب والرياضة ومناحي الحياة، وما يحدث علي أرض مصر شئ مفرح ونثمنه، موضحًا انه بالإدارة الصحيحة تستمر هذه الجهود حتي نحصل علي الريادة".

واختتم تصريحاته قائلا :" نعمل لنفع الناس، ونحن اليوم نتكلم بعد تحقيق انجاز وواقع تحقق علي الأرض وليس خيال او تمني، فاليوم يوم فرحة، ومختلف الوزارات تساهم وتشارك في النجاح لضمانة الاستمرار ونحن نعمل من نجاح لنجاح، وعملنا يترجم علي الأرض ولايتوقف وهناك مزيد من الأعمال في محافظة سوهاج وغيرها من المحافظات، وغايتنا كسر دائرة الجهل والفقر والمرض".