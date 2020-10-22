شكرية المراكشي: الكينوا غذاء المستقبل وحل مثالي لخسائر المزارعين

قالت الدكتورة شكرية المراكشي رائدة زراعة الكينوا في مصر والشرق الأوسط إن الكينوا تعتبر أهم الأغذية المستقبلية والتي تشهد زيادة في الطلب العالمي عليها سنويا بعد اكتشاف فوائدها الصحية المذهلة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، حيث أصبحت مكونا رئيسيا للأطباق الصحية وجزءا أساسيا في الحميات الغذائية المختلفة.

وأضافت المراكشي عن أن الكينوا تعتبر بديلا ممتازا للمزارعين الذين يعانون من الخسائر المتتالية بسبب انهيار الطلب على السلع الزراعية المختلفة وانخفاض أسعارها بشكل كبدهم خسائر كبيرة، مشرة إلى أن زراعة الكينوا تجود بشكل أكبر في الأراضي الصحراوية الخفيفة جيدة الصرف، لذلك فهي تنصح بزراعتها في هذه النوعية من الأراضي من خلال برامج تسميد عضوي للحصول على أفضل إنتاجية ومواصفات يصلح معها المحصول للتصدير.

وأكدت أن سعر الكينوا حاليا يصل إلى 24 ألف جنيه مصر للطن الواحد وأن اسعار التصدير تصل إلى 1400 يورو للطن، وأن السنوات المقبلة ستشهد توسعا في عدد من الدول الأوربية في زراعة الكينوا في حين أن التربة والأجواء في مصر ثبت إنها الأفضل عالميا لزراعة الكينوا بأفضل إنتاجية وأعلى جودة وفائدة غذائية، وهي فرصة لتوطين هذا المحصول في مصر والعمل على تطويره والتوسع في زراعته بمساحات جيدة تلبي الطلب العالمى والمحلي حيث تقبل بعض الفئات في المجتمع المصري والعربي على الكينوا بعد التعرف على فوائدها الصحية الكبيرة.

وشددت على أن الدراسات والاختبارات العلمية أثببت أن الصحراء المصرية ومناخها من أكثر مناطق العالم مناسبةً لزراعة الكينوا بأعلى جودة وإنتاجية، خاصة وأن نبات الكينوا لديه قدرة طبيعية على مواجهة العوامل المناخية المعاكسة والتي يتعرض لها العالم حاليا بقسوة مما يجعله الكينوا خيار هام أمام كل المزارعين في مصر والشرق الأوسط للمنافسة به في الأسواق العالمية.

وكشفت عن أن الكينوا تفوق المحاصيل الآخرى المعروفة من حيث الطاقة وبالإضافة إلى ذلك، تشتهر الكينوا في أنها مصدر جيّد للعديد من المغذيات، ومن المهمّ تناولها كجزء من وجبة متوازنة إلى جانب العديد من أنواع الطعام الأخرى للحصول على تغذية جيدة بشكل عام.

ولفتت إلى ان كمية البروتينات في الكينوا تعتمد على نوعها وعلى الجهة التي زرعت فيها من حيث التربة والمياه وتتراوح بين 10.4% إلى 17.0% مع أن كمية البروتينات أكبر عادة في الكينوا منها في معظم الحبوب، إلا أنها أفضل من سواها من حيث نوعية البروتينات، وتتكون البروتينات من الأحماض الأمينية التي تُعتبر ثمانية منها أساسية للأطفال وللكبار على حد سواء، وتتخطى الكينوا كمية الأحماض الأمينية الأساسية غالبية الحبوب.

اما بالنسبة للألياف الغذائية في الكينوا النيئة تتراوح بين 13.6 و16.0 غرام تقريبًا لكل 100 غرام من الوزن الجاف.

ومعظم الألياف الغذائية غير قابل للذوبان وهي تتراوح بين 12.0 و14.4 غرام مقابل 1.4 و1.6 غرام من الألياف القابلة للذوبان لكل 100 غرام من الوزن الجاف. وكما بالنسبة إلى القيمة الإجمالية للبروتينات في الكينوا، كذلك بالنسبة إلى قيمة أليافها الغذائية الأعلى عادة من قيمتها في معظم الحبوب وإن كانت أقلّ منها في البقول. والألياف الغذائية هي الجزء غير القابل للهضم من الأغذية النباتية وهي هامة لعملية الهضم الجيدة وللوقاية من الإمساك.

ومن حيث المواد المعدنية تُعتبر الكينوا بالإجمال مصدرًا للمواد المعدنية أفضل من معظم الحبوب . وتشكل الكينوا بشكل خاص مصدرًا جيدًا للحديد والمغنيسيوم والزنك قياسًا بالمتناول اليومي من المواد المعدنية الموصى بها. وغالبًا ما يشكل نقص الحديد أكثر حالات النقص في المغذيات شيوعًا.

غير أنّ الكينوا، كجميع الأغذية النباتية، تحتوي على بعض المكونات غير المغذية التي من شأنها أن تقلّص محتواها من المواد المعدنية وأن تحدّ من امتصاصها. ولعلّ أبرزها مكونات السابونين الموجودة في الغلاف الخارجي لبذور الكينوا والتي تُنزع في العادة أثناء تجهيز الكينوا للتخلّص من طعمها المرّ.