فرنسا تسجل أكثر من 40 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

ووفقا لموقع روسيا اليوم تشير الأرقام المسجلة اليوم إلى ارتفاع حاد في الإصابات، مقارنة مع الثلاثاء الذي سجلت فيه 20468 إصابة.
ومن المرتقب أن تعلن الحكومة عن تمديد حظر التجوال المفروض من التاسعة ليلا إلى السادسة صباحا في باريس وثماني مدن أخرى، بسبب استمرار ارتفاع حالات العدوى.
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