حسام بدراوى ضيف حسن راتب غدا ببرنامج "شخصيات فى حياتى" على شاشة المحور

راتب وبدراوى يطلقان مبادرة للتسامح والمعرفة من خلال برنامج " شخصيات فى حياتى على المحور حسام بدراوى: نجاحنا فى المستقبل مبنى على التعليم والاعلام والثقافة حسام بدراوى: قمت بإجراء 12 الف عملية ولادة ومازالت اندهش عند رؤية كل مولود حسام بدراوى: تعلمت الموسيقى والرسم وانا فى عمر الستين واتطلع الى تعلم اللغة الصينية

فى حلقة خاصة من برنامج " شخصيات فى حياتى " فى العاشرة مساء غدا الجمعة على شاشة المحور ، يحل د. حسام بدراوى ضيفا على الدكتور حسن راتب ببرنامج " شخصيات فى حياتى "

وبدأ الدكتور حسن راتب حديثه فى بداية الحلقة عن الدكتور حسام بدراوي، واصفا إياه بأنه رجلا من أخلص الرجال وجزء من التاريخ المعاصر ، وهو ليس صديق عادى ، وتناقشنا فى العديد من المحافل الثقافية المختلفة كنا نتفق فى النهاية مهما اختلفنا فى طريقة التفكير، وانه على دراية بالعديد من العلوم والثقافات ونستقى منه منابع الفكر ، وانا سعيد بان د. حسام بدراوى صديق فى حياتى

ومن جانبه قال د. حسام بدراوى اننى سعيد بالتواجد كضيف على صديقى د. حسن راتب والذى له علم ولغة عربية رائعة ، ودائما أسعد بالتواصل معه

وأضاف بدراوى ان حب الناس لى حيث اننى ارى فى الناس أفضل ما فيهم ، والانسان يشعر بالجمال طالما راى الجمال فى ما حوله ، والسعادة ارادة إيجابية ولابد ان نجتهد لنجد السعادة ، وان ما يسعدنى هو السفر وقراءة كتاب جديد ويسعدنى ان يخدم الآخرين ، وان اشاهد مباراة جيدة وفوز الاهلى ، ويسعدنى حوار محترم ينتهى بالوصول الى الحقيقة ، ويسعدنى ان التقى بربى بمفهومى ، وان استمع الى الموسيقى وعبد الوهاب وام كلثوم وان العب مع احفادى .. وغيرها وعقب د. حسن راتب ان هناك العديد من الأشياء تسعدنى وسر السعادة عندى هو عندما التقى بربى وان الدنيا كلها على محور واحد هو الله ، واسعد عندما اسجد لله وان اعمل عمل يرضى الله وأن أقوم بتربية أبنائى

وأشار د. حسام بدراوى اننى كشخصية منظمة جدا وانا قمت بتوليد اكثر من 12 الف سيدة وحتى الان مازالت اندهش عند كل ولادة واقول سبحان الله والحمد لله وان اهم ما يكون ان نرى الأمور فى حقيقتها

ووجه بدراوى نصيحة لتلاميذه بأن ينظروا الى أفضل ما حولهم ان يعرفوا نعم الله وأن يستمعوا الى الآخرين وزيادة المعرفة ، ومجموعة من القيم فى الرحمة والعدالة والدقة ، وان الحرية لا تعنى الفوضى وله قواعد ، فلنكن إيجابيين ونسعى للمعرفة ، ولا يتوقفوا عن تلقى العلم والا يظنوا انهم وصلوا الى اعلى مراتب العلم وانا تعلمت الموسيقى والرسم وانا فى عمر الستين واتطلع الى تعلم اللغة الصينية وهذه المعرفة تحمى العقل ، والشباب ملئ بالطاقات وانا ادعوهم الى تعلم الرقمنة والانسانة " عيش كإنسان وتفوق فى الرقمنة والكمبيوتر والعلم " ، والمفاجاة كانت مع قصيدة كتبها د. حسام بدراوى بعنوان " احبك ربى "

واشار بدراوى ان كل خلية فى جسم الانسان تتجدد وتتعدد ، وفى كل خلية مصنع للطاقة وان مصدر الطاقة فى الانسان هى الام والاخت والزوجة ، وعقب د. حسن راتب بان لله معجزات فى الكون نتعلمها ونعرفها فى حياتنا ، ومن المحزن ان البشر لا تتفق على أسس الكون ولكنهم يختلفون فى التفاصيل

واضاف ان الله خلق النفس لها وسعها وأن الإنسان لابد ان يسعى ليعرف كل المعارف والفرق بين الإنسان وباقى المخلوقات على قدرته على الاختيار والتاريخ ، ولابد ان نتعلم من أخطائنا ، ونحن فى سنة 2020 مازال هناك تقاتل وصراعات فكيف تظل تلك الأمور الخاطئة فى الكون ولابد من كل عارف ومتعلم ان يساعد البشرية لمواجهة موجات الظلم والعدوان والقتل

وعقب د. حسن راتب باننا خير امة اخرجت للناس وأطلق برنامج شخصيات فى حياتى دعوة للتسامح فى العالم وان البشرية تعيش فى سلام ورحمة وحب ، وهنا دور كل متعلم وفاهم ان يقوم بدروه فى التوعية والثقافة والعلم

وعن قناة المحور قال د. حسام بدراوى ان قناة المحور مرت بالعديد من التغييرات على مدار 20 سنة ولكنها مستقرة وثابتة وهناك العديد من القنوات اختفت وتغير رؤساء القنوات ، وعقب د. حسن راتب بان هناك مجموعة اقتصادية تساند المحور والمحور مدانة لصاحبها ، ولكنى حريص على استمرار قناة المحور لان هناك رسالة ،وهناك مشوار كفاح بين حسن راتب وبدراوى وفى بداية قناة المحور وما غير ذلك

وعن جامعة العريش قال راتب ان هناك 4500 خريج من البدو والكل تعلم بدون اى نفقات من اهالينا فى العريش وتلك رشالة وعقب بدراوى بان جامعة العريش رسالة تعليم وتنوير ، وان مبادرة انشاء جامعة موضوع صعب ووجه الشكر حسن راتب للدكتور عمرو سلامة وزير التعليم العالى ووافق على انشائها ومن افضل الاعمال فى حياتى جامعة سيناء

وعن الشخصيات التى اثرت فى حياة حسام بدراوى قالى استاذ شندى مدرس العربى فى الابتائى فى مدرستى فى المنصورة ، والاستازة زينب فى 6 ابتدائى ولها الفضل الاكبر فى اهتمامى بالجغرافيا والتاريخ والاستاذ ادوارد مدرسى فى الاعدادية مدرس العلوم والاستاذ سعيد مدرس اللغة الانجليزية

وتابع ادين بالفضل لأبى لأنه كان مثال فى العدالة وامى تعلمت منها ان اكون مؤثر فى ما حولى ببساطة ورحمة ، والأستاذ العقاد والامام على بن ابى طالب وايضاً جارى كان مستشار وتعلمت منه وغيرهم الكثير

وأشار بدراوى الى استراتيجية لنجاح التعليم وتستمر لجيلين سواء تغير وزير او لا ، واننا لابد ان نتيح التعليم بدون تمييز ، وان التعليم ليس منهج فقط ولكنه إدارة ، والرقمية والانترنت والكمبيوتر وفكر جديد وبناء الشخصية السوية والقدرة على التنافس ، وان مدخلنا الى النجاح هو التعليم والإعلام والثقافة

وأعرب د. حسن راتب عن سعادته بلقاء د. حسام بدراوى وهذه الكم من المعلومات القيمة

يذاع برنامج شخصيات فى حياتى فى العاشرة مساء غدا الجمعة ويعاد فى الخامسة مساء السبت على شاشة المحور



















































