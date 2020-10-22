الصحة تعلن خطتها لمواجهة التقلبات الجوية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خطة مواجهة التقلبات الجوية خلال الأيام المقبلة، وفقًا لتحذيرات هيئة الأرصاد بعدم استقرار الأحوال الجوية على مدار اليومين المقبلين.

وأوضحت الوزارة خطتها في النقاط التالية:-

توجيه مديريات الصحة والهيئات الطبية بالمحافظات بتوفير أدوية ومستلزمات الطوارئ وأكياس الدم ومشتقاته بكميات إضافية.

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زيادة أعداد الأطباء النوبتجيين بقسم الطوارئ.

توفير عدد من الأسرة بالأقسام الداخلية المتعلقة بالطوارئ.

وجود أطباء وفنيين «الأشعة– المعمل– بنك الدم» خلال فترة رفع الاستعداد.

جاهزية كافة أجهزة قسم الطوارئ والأقسام المعاونة بكفاءة.



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انعقاد غرفة عمليات بالمديريات موازية لغرف العمليات المركزية داخل الوزارة برئاسة وكيل وزارة الصحة، وتضم «مدير الرعاية الحرجة والعاجلة– مدير الطب الوقائي والأمراض المعدية والمتوطنة– مدير إدارة الصيدلة– مدير الإسعاف بالمحافظة– مدير إدارة بنوك الدم».

استقبال البلاغات من المواطنين عن طريق الرقم الموحد للإسعاف 123.

وضع سيارات الإسعاف في حالة الاستعداد.

تجهيز المستشفيات ورفع درجة الاستعدادات لاستقبال حالات الطوارئ والتعامل معها.

إرسال فريق من الانتشار السريع مع سيارات الإسعاف لتحديد الإصابات وتقييم الحالات وتصنيفها ونقلها للمستشفى الذى يتمكن من استقبالها بالتنسيق مع غرفة الطوارئ.

تحويل الحالات التي تزيد عن طاقة المستشفيات المتخصصة والحكومية إلى المستشفيات الخاصة القريبة.

نقل المصابين من خلال سيارة إسعاف أو تحريك طائرة إسعاف عند الحاجة.

رفع حالة الاستعداد بمركز الخدمات الطارئة 137، من خلال زيادة عدد العاملين النوبتجيين بالمركز.

المتابعة الدورية مع المستشفيات لتوفير أسرة رعاية شاغرة بالأقسام الحرجة.

متابعة حالة المصابين في المستشفيات وتوفير الأطباء والتجهيزات والرعاية الطبية اللازمة.

رعاية المصابين في مراكز التأهيل البدنى التابعة للوزارة دون مقابل بالنسبة للحالات التى تحتاج لرعاية خاصة بعد الحادث.