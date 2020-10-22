اجتماع مهم لهيئة المكتب.. "المهندسين" تناقش ملفات الاستثمار والتحول الرقمي..صور

عقدت هيئة مكتب نقابة المهندسين اجتماعا اليوم برئاسة المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين وهيئة مكتب النقابة العامة وأعضاء المكتب الفني للنقابة برئاسة الدكتور حماد عبدالله حماد.

وضمت عضوية المكتب الدكتور مهندس ابراهيم فوزي وزير الصناعة الاسبق ، والمهندس شريف هداره وزير البترول الاسبق والمهندس علاء فهمي وزير النقل الاسبق ، والدكتور مهندس شريف حماد وزير البحث العلمي الاسبق ، والدكتور مهندس رؤف درويش ، والدكتور مهندس حكيم العفيفي.

تناول الاجتماع موضوعات وملفات مهمه تم طرحها من قبل المهندس هاني ضاحي كان علي رأسها ملف الاستثمار، حيث تم مناقشة الاستثمار الامثل للاصول الثابته للنقابة ودراسة فرص الاستثمار المختلفة بما يحقق عوائد اضافية لنقابة المهندسين، وملف الشئون الفنية ومزاولة المهنة ومنها اعداد الدراسات الفنية ودراسات الجدوي الاقتصادية لاي مشروعات ستقوم النقابة بتنفيذها واعداد ميثاق شرف لمزاولة المهنة كذلك ملف اعادة الهيكلة، ووضع اقتراح الهيكل الاداري المناسب لادارة النقابة.

كما تم مناقشة ملف التحول الرقمي، واتمام مشروع التحول الرقمي الشامل لانظمة النقابة الادارية والمالية والفنية والخدمات النقابية المقدمة للسادة الأعضاء ، واعداد شبكة معلومات كاملة لشعب النقابة وانشطتها العلمية.

واختتم الاجتماع بملف مستشفى المهندسين بمدينة بدر علي ان يتم خلال ١٥ يوما اعداد مستندات الطرح لمشروع المستشفى ودعوة المستثمرين للمشاركه في المشروع.