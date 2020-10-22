يأتى ذلك فى اطار توجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية برفع المهارات الادارية والفنية للعاملين فى المحليات. وينتهج مركز سقارة للتدريب دورًا جديدًا في دعم المحافظات وتطوير منظومة التدريب وبناء القدرات بها للارتقاء بمستوي تقديم الخدمات وتحسينها للمواطن ، حيث سيتم الاستعانة بالمتدربين المستفيدين من الدورات التدريبية بسقارة كمدربين في دورات المركز حتي يستطيعون تنفيذ تلك الدورات في محافظاتهم بنفس المادة العلمية التي تدربوا عليها، وذلك لتوسيع نطاق الاستفادة من الدورات وتحسين أداء العاملين في المحافظات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مركز التنمية المحلية يحتفل بتخريج 105 متدربين في"المهارات الإدارية".. صور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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