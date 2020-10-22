الإعلاميين:غرفة عمليات ولجنة رصد لانتخابات البرلمان 2020

عقد مجلس إدارة نقابة الإعلاميين اجتماعا اليوم الخميس، برئاسة الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين واتخذ المجلس عدة قرارات بشأن متابعة التغطية الإعلامية لانتخابات مجلس النواب. منها تشكيل غرفة عمليات لمتابعة وتسهيل عمل الإعلاميين فى اللجان الانتخابية عضوية كل من : الإعلامية سهام صالح وكيل اول النقابة محجوب سعدة سكرتير عام النقابة الإعلامى خالد فتوح عضو مجلس الادارة وأمين الصندوق الاعلامية ريهام إبراهيم عضو المجلس والاعلامى أيمن عدلى عضو المجلس .. كما اتخذ المجلس قرارا بتشكيل لجنة رصد أداء الإعلاميين أثناء تغطيتهم لانتخابات مجلس النواب برئاسة الاعلامية نادية مبروك عضو المجلس وعضوية كل من : 1- ا.د. هويدا مصطفى عميد كلية اعلام القاهرة 2-ا.د. محمد شومان عميد كلية إعلام الجامعة البريطانية 3. نائلة فاروق رئيس التلفزيون المصري 4- عبدالرحمن رشاد رئيس الاذاعة الاسبق و عضو مجلس ادارة الهيئة الوطنية للاعلام الاسبق 5-ا.د. ايمن منصور- رئيس قسم الاذاعة و التليفزيون 6-ا.د. الهام يونس رئيس قسم الاذاعة و التلفزيون جامعة الشروق 7-. احمد عادل مدير المرصد الاعلامي (مقررًا للجنة) و أكد مجلس النقابة على ثقته فى الاعلاميين المصريين المصرح لهم بتغطية الانتخابات الالتزام بالمهنية الاعلامية وميثاق الشرف الاعلامى ومدونة السلوك المهنى حتى نقدم صورة مشرفة امام العالم عن هذا الاستحقاق التشريعى والعرس الديمقراطى الذى تشهده مصر خلال الفترة الحالية والقادمة.

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