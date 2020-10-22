انت الان تتابع تفاصيل خبر الارصاد تصدر بيان بحالة الطقس المتوقعة خلال ال24 ساعة المقبلة وسقوط أمطار غزيرة ورعدية على أغلب الأنحاء والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - حالة الطقس المتوقعة، أصبحت الشغل الشاغل الآن لجميع المواطنين في مصر، خاصة مع التحذيرات التي أطلقتها الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تعرض البلاد لأولي موجات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية في الفترة من يوم الاربعاء 21 أكتوبر 2020 وحتى يوم الأحد الموافق 25 أكتوبر 2020، وتأكيداتها على أن ذروة تلك الموجة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية سيكون اليوم الجمعة الموافق 23 أكتوبر 2020.

بيان هيئة الأرصاد الجوية بخصوص حالة الطقس المتوقعة وأماكن تساقط الأمطار الغزيرة والرعدية:-

منذ بدء فصل الخريف، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية بأنها سوف تقوم بإصدار بيان رسمي يومي عن حالة الطقس المتوقعة، حيث أن فصل الخريف يعد من أكثر فصول السنة في تقلباً في الأحوال الجوية، وأولي تقلبات الطقس في فصل الخريف بدأت من يوم الأربعاء الماضي ومن المتوقع أن تستمر حالة الطقس في تلك الحالة وهي حالة عدم الاستقرار حتى يوم الأحد الموافق 25 أكتوبر 2020، لتبدأ بعدها حالة الطقس في التحسن مرة أخرى ويمكن التعرف على حالة الطقس المتوقعة ليوم الجمعة وخريطة سقوط الأمطار على مختلف مناطق الجمهورية من خلال البيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية كما يلي:-

وتهيب الهيئة العامة للأرصاد الجوية بالمواطنين مالكي السيارات وقائدي السيارات بضرورة القيادة بحذر أثناء فترة سقوط الأمطار، كما طالبت المواطنين بارتداء الملابس التي تناسب مع حالة الطقس خلال تلك الموجة.