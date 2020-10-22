وزارة الصحة: ​​معدل الشفاء من فيروس كورونا يصل إلى 93.3٪

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة الصحة المصرية، الأربعاء، أن معدل الشفاء من فيروس كورونا الجديد (كوفيد -19) في مستشفيات العزل بلغ 93.3 بالمائة. يأتي ذلك حيث تم تسجيل إجمالي 98516 حالة تعافي على مستوى البلاد. وقد صرحت وزارة الصحة اليوم الخميس أنه تم اكتشاف 178 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة منذ بدء تفشي المرض في البلاد إلى 105883 حالة ويعتبر أعلى رقم يومي في البلاد منذ 7 سبتمبر الماضي.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد، في بيان، إن 13 مريضا توفوا جراء الفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الوفيات إلى 6155. كما أضاف أنه ما يقارب الـ 103 مريض خرجوا من مستشفيات العزل بعد تلقي الرعاية الطبية اللازمة، ليرتفع عدد الحالات المتعافية إلى 98516 حالة حتى الآن.

يذكر أن مصر تحتل المرتبة 18 بين دول العالم من حيث معدلات الوفيات من إجمالي معدلات الإصابة، حيث تسجل وفيات مصر بـ COVID-19 5.8٪ من إجمالي الإصابات. وتأتي مصر بعد السويد وبوليفيا وليبيريا بإجمالي 6.0٪، فيما تسبقها إيران والنيجر وسان مارينو التي سجلت 5.7٪. وتأتي اليمن في المرتبة الأولى بنسبة إجمالية قدرها 29، تليها إيطاليا بـ 22.2٪ والمكسيك بـ 10.2٪.

بينما تحتل مصر المرتبة 49 بين دول العالم من حيث معدلات الشفاء (93.2٪)، والمرتبة 141 على مستوى العالم من حيث إجمالي الإصابات لكل مليون شخص، أي (1016 إصابة لكل 1 مليون).