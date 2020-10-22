إفلاس الإخوان.. الإرهابية تستعين بفيديو مفبرك لتشويه العملية الانتخابية

إفلاس إعلام جماعة الإخوان الإرهابية وصل إلى حد إنتاج مواد مفبركة، واستدعاء مواد قديمه وتفسيرها على هواهم وبما يلائم أجندتهم التخريبية، وآخرها ترويج فيديو قديم، والادعاء بأنه رشاوى انتخابية من حزب مستقبل وطن.

وتداولت قناة مكملين التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، والتى تتخذ من تركيا مقرا لها، مقطع فيديو، ادعت فيه أنها عربات محملة بالمواد الغذائية التابعة لحزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط، لاستخدامها كرشاوى انتخابية من أجل التصويت لصالح مرشحيهم.

فيديو قديم

لكن تبين أن الفيديو الذى تداوله بوق الإخوان الإرهابية "مكملين"، قديم ويعود إلى عدة أشهر سابقة، عندما أعلن حزب مستقبل وطن حينها عن توزيع مساعدات غذائية على القرى الأكثر احتياجا انطلاقا من دور الحزب فى المشاركة المجتمعية، خاصة فى فترة انتشار جائحة كورونا، وفى وقت لم يكن فيه أى استحقاق انتخابى ولم يكن قد تحدد موعده بعد.

وفى شهر مايو الماضى، وزع حزب مستقبل وطن، الآلاف من المساعدات الغذائية فى ليلة القدر بعدد من المحافظات، على الأسر الأكثر احتياجاً، والأسر المتضررة من أزمة فيروس كورونا المستجد، ضمن مبادرة "حياة كريمة لشعب عظيم".

إفلاس الإخوان

ويكشف الفيديو المفبرك الذى نشرته قناة مكملين، استمرار الإخوان فى إفلاسهم، بعدما اتخذوا عبارة "اكذب واكذب ثم اكذب حتى يصدقك الناس" - التى قالها ذات يوم وزير الدعاية النازى جوزيف جوبلز ذراع هتلر - شعارا دأبوا على استخدامه، أملا فى نشر أيدولوجيتهم المتطرفة، ثم تمادوا فى أكاذيبهم ليلعبوا على وتر كسب تعاطف الشعب المصرى، الذى لفظهم بسبب أفعالهم وأفكارهم المضللة.

محاولة تعكير صفو المشهد الانتخابى

ويبدو أن الإخوان يلعبون من خلال هذه الادعاءات الكاذبة، أدوارا أخرى تتمثل فى محاولة تعكير صفو المشهد الانتخابى، خاصة مع بدء المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020، عبر نشر الشائعات والأكاذيب حول مجريات العملية الانتخابية، من خلال أبواقهم الموجودة فى تركيا وقطر، أو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعى.

وعى وإرادة المصريين

ولم يتوانى تنظيم الإخوان وقوى الشر المتربصة بالبلاد، مع كل استحقاق انتخابى منذ ثورة 30 يونيو، عن تشويه المشهد الانتخابى، ونشر الأكاذيب حول العملية الانتخابية، واللجوء إلى حضّ المواطنين على عدم المشاركة، وهو الأمر الذى يحدث مع كل استحقاق انتخابى منذ إسقاطهم فى 2013، لكن تلك المحاولات ستتحطم كغيرها أمام وعى وإرادة المصريين.

وسبق أن قادت أبواق الجماعة الإرهابية، عدة حملات شرسة لتشويه الاستحقاقات الدستورية السابقة، والتى كان آخرها نشر الأكاذيب حول العملية الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، لكنها انهزمت أيضا أمام وعى المواطنين، الذى يعرفون رغم المصاعب الاقتصادية، أن هناك جهودا كبيرة تبذل من أجل بناء الدولة المصرية.