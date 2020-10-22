صور.. «ناين بيراميدز لاونج» يستقبل الأفواج السياحيةبعد يومين من افتتاحه

واستمتع السائحون بزيارة أهرامات الجيزة، وتناول الوفد الغذاء بمطعم "ناين بيراميدز لاونج" الذى تم افتتاحه أول أمس بمنطقة البانوراما.

وأوضح أشرف محى الدين، مدير عام منطقة أهرامات الجيزة، أن السائحين أعربوا عن إعجابهم وبعظمة الحضارة المصرية القديمة وبالأهرامات وتمثال أبو الهول، وحرصوا على التوجه إلى منطقة البانوراما لالتقاط الصور التذكارية.

وأشار إلى أنه بعد انتهاء الجولة حرص الوفد على تناول وجبة الغذاء فى أول مطعم سياحى بمنطقة البانوراما الثانية، "ناين بيراميدز لاونج"، والذى افتتحه وزير السياحة والآثار ونجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة والمدير التنفيذى لشركة أوراسكوم للاستثمار، مساء يوم الثلاثاء بحضور 50 سفيرا أجنبيًا وعربياً وإفريقياً بالقاهرة، والذى يعد أول ثمرات التعاون بين المجلس الأعلى للآثار وشركة أوراسكوم للاستثمار، لتقديم وتشغيل الخدمات بالمنطقة وذلك ضمن البروتوكول الذى تم توقيعه فى ديسمبر 2018.

وبحسب بيان وزارة السياحة والآثار، فإنه تم التشغيل التجريبى لأول حافلة كهربائية صديقة للبيئة والتى ستتنقل فى مسار منطقة الزيارة من خلال 6 محطات رئيسية داخل المنطقة الأثرية، وأشار محى الدين إلى أن الوفد أبدى إعجابه بالمنظر الذى يطل عليه المطعم، حيث إنهم لأول مرة يستطيعون رؤية التسع أهرامات الموجودة بالمنطقة.

يذكر أن مشروع تطوير المنطقة يضمن توفير وسائل الانتقال بداخل منطقة أهرامات الجيزة من أتوبيسات وعربات تعمل بالكهرباء وطاقة صديقة للبيئة، وتزويد المنطقة بدورات مياه متنقلة وذاتية التنظيف، مع استحداث خدمات الوجبات السريعة والمأكولات والمشروبات بالمنطقة فى الأماكن التى حددها ووافق عليها المجلس الأعلى للآثار، وغيرها من الخدمات السياحية المتفق عليها، وذلك فى إطار حرص الوزارة على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للزائرين بالمنطقة، التى تعد واحدة من أهم المقاصد السياحية فى العالم.