طلاب يشاهدون فيديو الراقصة لورديانة على السبورة الذكية داخل مدرسة بالبحيرة

عرض الإعلامى تامر أمين ببرنامجه "آخر النهار" مساء اليوم الخميس، فيديو لمجموعة من الطلاب فى فصل بمدرسة النوبارية بالبحيرة يشاهدون إحدى الراقصات عبر السبورة الذكية داخل الفصل.





وقال أمين إن الطلاب قاموا بتوصيل الهاتف بالسبورة الذكية لعرض فيديو للراقصة البرازيلية "لورديانة " وهو الفيديو الذى انتشر على مواقع التواصل الاجتماعى. وأعرب مقدم البرنامج عن استيائه من انتشار فيديو الراقصة على السوشيال ميديا واصفا عرض الطلاب للفيديو بأنه "كارثة" واعتبره مسؤولية أولياء الأمور ثم المدرسة. كان هشام آمنة، محافظ البحيرة، قرر إيقاف مديرة مدرسة والمشرف العام بالمدرسة عن العمل لمدة 3 شهور أو لحين انتهاء التحقيقات لإهمالهما وتقصيرهما فى أداء عملهما وإحالة الواقعة للنيابة الإدارية مع تطبيق لائحة الانضباط الطلابى على الطلاب المخالفين.

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