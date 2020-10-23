فيديو.. المزارعون المكرمون من الفاو: السر فى تكنولوجيا الزراعة الحديثة

كرمت منظمة الأغذية والزراعة العالمية الفاو، أفضل مزارعى الأرز والقمح فى مصر، إلى جانب أول شركتين فى استخدام تكنولوجيا الزراعة الحديثة وتصدير النباتات الطبية والعطرية إلى أسواق العالم.





وقال محمد جمال غريب الخبير الزراعى، ومالك شركة "جرين هيلز"، التى تم تكريمها، فى تصريحات لبرنامج الجدعان، على فضائية "القاهرة والناس"، إن تكريم شركته يرجع لأنها من أولى الشركات العاملة فى القطاع الزراعى التى أدخلت أحدث تكنولوجيات الزراعة الحديثة فى إنتاج المحاصيل الزراعية والخضروات والفاكهة.

وأوضح ربيع مصطفى خبير زراعة وتصدير النباتات العطرية والطبية، ورئيس شركة "كالنديولا هيريس"، إن التكريم جاء بعد نجاحه فى تصدير النباتات الطبية والعطرية المصرية، والتى تم زراعتها بأيدى مصرية إلى أسواق العالم وخاصة الأسواق الأمريكية، والاستحواذ على 25% من نسبة البيع بها.

من جانبه، كشف عبد الحليم محمد مزارع من الشرقية، والأول على الجمهورية فى زراعة الأرز، أنه استخدم صنف سخا 108، الذى حقق 4 أطنان و600 كيلو بعد الجفاف، مبينا أنه كان يروى كل 10 أيام.

كما أشار محمد إبراهيم، مزارع من الشرقية والأول على الجمهورية فى زراعة القمح، إلى أنه استخدم صنف سخا 95، موضحا أنه زرعه بنظام المصاطب، بمساعدة فريق الإرشاد الزراعى التابع لوزارة الزراعة وحقق 26 أردبًا فى الفدان.