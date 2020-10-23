وقال محمد جمال غريب الخبير الزراعى، ومالك شركة "جرين هيلز"، التى تم تكريمها، فى تصريحات لبرنامج الجدعان، على فضائية "القاهرة والناس"، إن تكريم شركته يرجع لأنها من أولى الشركات العاملة فى القطاع الزراعى التى أدخلت أحدث تكنولوجيات الزراعة الحديثة فى إنتاج المحاصيل الزراعية والخضروات والفاكهة.
وأوضح ربيع مصطفى خبير زراعة وتصدير النباتات العطرية والطبية، ورئيس شركة "كالنديولا هيريس"، إن التكريم جاء بعد نجاحه فى تصدير النباتات الطبية والعطرية المصرية، والتى تم زراعتها بأيدى مصرية إلى أسواق العالم وخاصة الأسواق الأمريكية، والاستحواذ على 25% من نسبة البيع بها.
من جانبه، كشف عبد الحليم محمد مزارع من الشرقية، والأول على الجمهورية فى زراعة الأرز، أنه استخدم صنف سخا 108، الذى حقق 4 أطنان و600 كيلو بعد الجفاف، مبينا أنه كان يروى كل 10 أيام.
كما أشار محمد إبراهيم، مزارع من الشرقية والأول على الجمهورية فى زراعة القمح، إلى أنه استخدم صنف سخا 95، موضحا أنه زرعه بنظام المصاطب، بمساعدة فريق الإرشاد الزراعى التابع لوزارة الزراعة وحقق 26 أردبًا فى الفدان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. المزارعون المكرمون من الفاو: السر فى تكنولوجيا الزراعة الحديثة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.