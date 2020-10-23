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فيديو .. القومى للبحوث يعلن عن موعد ظهور اللقاح المصرى ضد كورونا

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محمد الحنبوصى 2020-10-23 00:03 0 تبليغ

قال الدكتور أحمد مصطفى، مشرف مركز التميز العلمى للأبحاث الفيروسية بالمركز القومى للبحوث، إنه منذ بداية ظهور "جائحة " استطاع المركز القومى تجهيز كواشف معملية خاصة بالمركز وصلت نسبة الدقة لأعلى من 98%.

وكشف خلال لقائه ببرنامج "عيادة تن" الذى يعرض قناة ten الفضائية مراحل تطوير لقاحات كورونا "الفاكسين" التى بدأت بعزل الفيروس وتصنيفه على المستوى الجينى، ثم عملية تنقية الفيروس، واختبار طرق مختلفة لعملية "التثبيط"، ثم تنفيذ تجارب ما قبل السريرية التى أظهرت نتائج جيدة مما شجعنا على تحضير الملف للحصول على موافقة لتجريبه على البشر بجميع مراحلة.

 

 


وأكد أنه تم تنفيذ تجارب على 4 أنواع من الحيوانات وجميع النتائج أظهرت فاعلية ونجاح اللقاح المصرى، وأشار إلى أن التجارب السريرية للقاح ستأخذ على الأقل 6 أشهر من أجل قياس فاعلية وأمان اللقاح. 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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