فيديو .. القومى للبحوث يعلن عن موعد ظهور اللقاح المصرى ضد كورونا

وكشف خلال لقائه ببرنامج "عيادة تن" الذى يعرض قناة ten الفضائية مراحل تطوير لقاحات كورونا "الفاكسين" التى بدأت بعزل الفيروس وتصنيفه على المستوى الجينى، ثم عملية تنقية الفيروس، واختبار طرق مختلفة لعملية "التثبيط"، ثم تنفيذ تجارب ما قبل السريرية التى أظهرت نتائج جيدة مما شجعنا على تحضير الملف للحصول على موافقة لتجريبه على البشر بجميع مراحلة.



وأكد أنه تم تنفيذ تجارب على 4 أنواع من الحيوانات وجميع النتائج أظهرت فاعلية ونجاح اللقاح المصرى، وأشار إلى أن التجارب السريرية للقاح ستأخذ على الأقل 6 أشهر من أجل قياس فاعلية وأمان اللقاح.