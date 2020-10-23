وقال محمد على فهيم للإعلامى محمد غانم، عبر فقرات برنامجه " الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، إن تساقط مياه الأمطار بغزارة سوف يؤثر سلبيا على الأراضى الزراعية وجودة المحاصيل، لافتا إلى أهمية تنفيذ 3 اشتراطات لحماية أراضى الوادى والدلتا منها التوقف نهائيا عن الرى خلال فترة تساقط الأمطار للحفاظ على جذور النباتات والمحاصيل، ومقاومة الحشرات والآفات بالطرق الطبيعية، والتى سوف تكثر نتيجة لتذبذب درجات الحرارة. وأوضح فهيم، ضرورة وضع "نترات الماغنسيوم" بمعدل من 2 الى 3 كيلو مع مادة "الفولفيك" فى أول رية بعد انتهاء سقوط الأمطار سواء يتم الرى بالغمر أو التنقيط ، للحفاظ على جودة المحاصيل الزراعية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو .. 3 توصيات لحماية المحاصيل الزراعية من الأمطار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.