بطريرك الكلدان يؤكد : البابا فرنسيس لم يقر زواج المثليين

وقال فى بيان رسمى، إن وسائل التواصل الاجتماعى وبعض الفضائيات تناولت خبرًا، مفاده أن البابا أقرَّ بالزواج المثلى، وغيَّر عقيدة الكنيسة الكاثوليكية، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
وأوضح، أن الكنيسة الكاثوليكية والكنائس الأخرى تعدُّ الزواج الطبيعى بين الذكر والأنثى من التصميم الإلهى، وهو وحده زواج شرعى، وتعدُّه الكنيسة سرًّا sacrament من أسرارها المقدّسة السبعة.
وطالب البطريرك كلدان، وسائل الإعلام بتوخى الدقة عند نشر الأخبار.
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