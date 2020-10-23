مرشح برلمانى : أسعى لإنشاء مجلس أعلى للنهوض بالصناعة الوطنية

دعا المهندس أمير هلال، مرشح مجلس النواب عن "الدائرة 13" بمحافظة القاهرة، والتى تضم أقسام "عابدين والوايلى وقصر النيل والظاهر و الأزبكية" إلى أهمية إنشاء مجلس أعلى للنهوض بالصناعة الوطنية، مشيرا إلى أن الدولة اتخذت خطوات ناجحة فى هذا الملف.





وأكد المرشح خلال جولاته الانتخابية أن إنشاء مجلس أعلى للصناعة أمر فى غاية الأهمية، لأنه سيكون معنيا بكل ما يتعلق بهذا الملف سواء فى حل المشكلات التى تواجهه أولا بأول، فضلا عن النظر فى التشريعات المتعلقة بالصناعة وتعديلها بما يحقق متطلبات المرحلة الراهنة. وأشار هلال إلى أنه يتبنى هذا الملف حال فوزه فى الانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى أن الاهتمام بالصناعة يساهم فى دعم الاقتصاد الوطنى من ناحية، ويعمل أيضا على توفير فرص عمل فى مواجهة البطالة. وشدد خلال لقائه بأهالى الدائرة على ضرورة دعم الصناعات العسكرية لحماية الأمن القومى للبلاد، ومواجهة وإجهاض أية مؤمرات تحاك بالدولة المصرية. وفى سياق مختلف، أكد أن هناك العديد من الصناعات الاستراتيجية مثل الأسمنت والحديد والصلب والغزل والنسيج تحتاج لرقابة شديدة والعمل على إزالة كافة المعوقات للحفاظ عليها.

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