الصحة توضح أعراض الإصابة بالأنفلونزا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن الأنفلونزا الموسمية هي عدوي فيروسية حادة يسببها أحد فيروسات الأنفلونزا، وتصيب جميع الفئات العمرية.

وأكدت الوزارة أن أعراض الأنفلونزا الموسمية، هي ارتفاع درجة حرارة الجسم أكثر من 38، مع وجود كحة لمدة 10 أيام.

وأوضحت وزارة الصحة، عن إرشادات للوقاية من الإنفلونزا الموسمية، وجاءت كالآتي:

غسل اليدين بالماء والصابون باستمرار، قبل تناول الطعام.

وبعد الخروج من المرحاض.

وبعد السعال والعطس وبعد ملامسة مناديل ورقية مستعملة.

عدم تغطية الفم والأنف بواسطة يديك عند السعال أو العطس، بل استخدم مناديل ورقية، وتخلص منها بعد الاستخدام.

عدم الخروج من المنزل عند الشعور بأي أعراض تنفسية حادة.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء الماضي، عن خروج 103 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98516 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 178 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 105883 حالات من ضمنهم 98516 حالة تم شفاؤها، و 6155 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.