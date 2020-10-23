فيديو .. راغب علامة : أتمنى أن يرزق الله لبنان رئيسا مثل السيسى

وأضاف علامة، خلال مداخلة هاتفية له، فى برنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، على التلفزيون المصرى، أنه ضد نظام الطائفية لأنه يؤدى إلى الفساد، مؤكدا أن ولائه للجيش فقط.
وأكد، أن الطبقة السياسية التى تحكم لبنان ودمرت الأخضر واليابس ليست طبقة سياسية بل هم "ملوك طوائف" على حد وصفه.
وعبر علامة عن حزنه وغضبه لما وصل إليه حال لبنان الآن بسبب زعامات سياسة غارقة فى الفساد.
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