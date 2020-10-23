فيديو.. راضى: مصر قدمت أطنانا من المستلزمات الطبية لمواجهة كورونا لـ30 دولة

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، خلال مداخلة مع الإعلامى شريف عامر، ببرنامج "يحدث فى مصر" الذى يذاع على قناة mbc مصر، أن الثروات الطبيعية يجب أن تكون عاملا فى التقارب بين الدول وليس سببا للنزاع.



وفى سياق متصل، أكد السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان، تناولت العديد من القضايا الهامة والمشتركة، وهى تأتى ضمن آلية التعاون الثلاثى والتى تهدف للتعاون من أجل مصلحة الدول.

وأكد راضى، أن الرئيس يؤكد دائما على أن الموارد الطبيعية يجب أن تكون مصدرًا للتنمية وليس للصراع فى المنطقة، وهو ما ينطبق على الغاز الطبيعى ونهر النيل وغيرهما من الموارد.

وأوضح، أن الرسالة واضحة من التعاون وفق القواعد التى حددها القانون الدولى ويتم التقسيم بشكل شرعى لكل طرف، والغاز بالنسبة لمصر ولأى دولة يمثل أهمية كبيرة، وهو طاقة تستخدم محليا بكميات كبيرة، وكذلك الغاز يعتبر طاقة هامة فى الصناعة وكل الدول التى حققت نهضة صناعية كانت لديها مخزون جيد من الغاز، ومصر لديها بنية تحتية جيدة فى الغاز الطبيعي"