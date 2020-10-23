بعد عرض فيديو لورديانة على السبورة الذكية.. التعليم توقف مدير مدرسة البحيرة

وأضاف وكيل تعليم البحيرة، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أنه تم وقف المشرف العام للمدرسة أيضا وإحالتهما للنيابة الإدارية، بالإضافة إلى معاقبة الطلاب وفق القانون.

وأكد، أنه اتخاذ عدة إجراءات للوصول إلى حقيقة ذلك، لأن الواقعة مؤسفة، إذ تبين أن الطلاب فى الصف الثانى الثانوى.



وأوضح، أن المدارس المصرية للتعليم والتربية، وليست لمثل هذه المهاترات، مؤكدا أن استخدام التكنولوجيا فى المدارس يكون لتطوير التعليم وليس للرقص والأغانى.

وعرض الإعلامى تامر أمين ببرنامجه "آخر النهار" مساء اليوم الخميس، فيديو لمجموعة من الطلاب فى فصل بمدرسة النوبارية بالبحيرة يشاهدون إحدى الراقصات عبر السبورة الذكية داخل الفصل.

وقال أمين إن الطلاب قاموا بتوصيل الهاتف بالسبورة الذكية لعرض فيديو للراقصة البرازيلية "لورديانة " وهو الفيديو الذى انتشر على مواقع التواصل الاجتماعى.

وأعرب مقدم البرنامج عن استيائه من انتشار فيديو الراقصة على السوشيال ميديا واصفا عرض الطلاب للفيديو بأنه "كارثة" واعتبره مسؤولية أولياء الأمور ثم المدرسة.

كان هشام آمنة، محافظ البحيرة، قرر إيقاف مديرة مدرسة والمشرف العام بالمدرسة عن العمل لمدة 3 شهور أو لحين انتهاء التحقيقات لإهمالهما وتقصيرهما فى أداء عملهما وإحالة الواقعة للنيابة الإدارية مع تطبيق لائحة الانضباط الطلابى على الطلاب المخالفين.