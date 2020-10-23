بعد موافقة مجلس الوزراء .. شوقى يوضح الزيادات المقترحة فى رواتب المعلمين

وقال الوزير، عبر صفحته بفيس بوك، أنه منذ أعلنا عن مشروع القانون الخاص بالأوضاع المالية للمعلمين، وقد اجتهد البعض فى حساب الزيادات وانتشرت الشائعات التى تشكك فيما طرحناه من أرقام.

واضاف شوقى، "ولما كان القانون فى طريقه إلى البرلمان ولا يجوز تداوله، أحببت أن أضع بين أيديكم بعض الملامح حتى لا يتبارى البعض فى إطلاق شائعات محبطة".

وأوضح شوقى، أن متوسط الزيادات الشهرية للمعلم يتراوح من ٣٢٥ إلى ٤٧٥ جنيه بخلاف حافز الإدارة المدرسية.



وأعلن أن الزيادات المقترحة هى:

ـ زيادة بدل المعلم: ٥٠٪؜ من قيمة هذا البدل فى ٣٠\٦\٢٠٢٠

ـ زيادة حافز الاداء الشهري: ٥٠٪؜ من قيمة هذا الحافز فى ٣٠\٦\٢٠٢٠

ـ زيادة مكافأة الامتحانات: ٢٥٪؜ من قيمة المكافاة المقررة فى ٣٠\٦\٢٠٢٠

ـ حافز إدارة مدرسية شهرى = ٢٥٠، ١٥٠ جنيه للمدير والوكيل.

وأكد شوقى، أن هذا المقترح تم الموافقة عليه فى مجلس الوزراء، وسوف يتم مناقشة مقترح القانون فى الدورة البرلمانية القادمة.

وتابع، أن التفاصيل المالية من شأن وزارة المالية وليس التربية والتعليم، راجيا الانتظار حتى الانتهاء من مداولات البرلمان وإقرار القانون قبل التأويل.

واختتم: "نرجو عدم سؤال وزارة التربية والتعليم فى هذا الشأن حتى الانتهاء من القانون".