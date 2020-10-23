بعد الإساءة للنبي هاشتاج #مقاطعة_المنتجات_الفرنسية يتصدر تويتر

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات"تم التعميم على جميع الجمعيات
بـ #مقاطعة_المنتجات_الفرنسية ورفعها من كافة الأسواق والفروع" و "#مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه #ماكرون_يسيء_للنبي واجب على كل مسلم بمشارق الارض ومغاربها مقاطعة المنتجات الفرنسيه دعمك لاقتصاد من يطعن بالنبي صلى الله عليه وسلم جريمه عظيمه ".
وقال أخرون" الله، أنا أنضم لحملة #مقاطعة_المنتجات_الفرنسية. #إلا_رسول_الله " و" واجب على كل مسلم #مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه".
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