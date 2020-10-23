بعد الإساءة للنبي هاشتاج #مقاطعة_المنتجات_الفرنسية يتصدر تويتر

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #مقاطعة_المنتجات_الفرنسية، بعد الرسوم المسائيه للرسول صلى الله عليه وسلم.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات"‏تم التعميم على جميع الجمعيات

بـ ‎#مقاطعة_المنتجات_الفرنسية ورفعها من كافة الأسواق والفروع" و "‏‎#مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه ‎#ماكرون_يسيء_للنبي واجب على كل مسلم بمشارق الارض ومغاربها مقاطعة المنتجات الفرنسيه دعمك لاقتصاد من يطعن بالنبي صلى الله عليه وسلم جريمه عظيمه ".

وقال أخرون" ‏ الله، أنا أنضم لحملة ‎#مقاطعة_المنتجات_الفرنسية. ‎#إلا_رسول_الله " و" ‏واجب على كل مسلم ‎#مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه".