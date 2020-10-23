تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة، طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا، مائل للبرودة على غالبية الأنحاء ليلًا.





وأضافت الأرصاد، فى بيان أصدرته، مساء أمس الخميس، أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى، ومن متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من البحيرة وكفر الشيخ. وتوقعت سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من السواحل الشمالية والشرقية، ومدن القناة، ودمياط وبورسعيد. وأشارت أيضًا إلى سقوط أمطار متوسطة على بعض المناطق من شمال ووسط سيناء، متوقعة نشاط للرياح يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس. وفيما يلى درجات الحرارة المتوقعة: الصغرى العظمى القاهرة 20 28 بورسعيد 25 26 الإسكندرية 20 25 شرم الشيخ 25 32 أسوان 24 36 كاترين 15 26 الإسماعيلية 20 29

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمطار خفيفة على القاهرة .. الأرصاد تتوقع طقس اليوم : عظمى القاهرة 28 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.