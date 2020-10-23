توزيع 6 أطنان لحوم أضاحى بـ3 محافظات .. والأوقاف : الإجمالى بلغ 1140 طنا

أعلنت وزارة الأوقاف، عن توزيع 6 أطنان لحوم الأضاحى على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات (دمياط – الغربية – السويس)، بواقع 2 طن لكل محافظة، وذلك للأسبوع الثانى عشر على التوالى.





وأوضحت الوزارة، فى بيان سابق لها، أن إجمالى ما تم توزيعه من لحوم الأضاحى حتى تاريخه بلغ 1140 طنا من اللحوم بمحافظات (القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بنى سويف– الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج– الدقهلية – كفر الشيخ -الإسماعيلية – الوادى الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء – شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر – مطروح – دمياط – أسوان – السويس – الأقصر-البحيرة).

وشددت غرفة العمليات بالوزارة، على عدة أمور، أهمها التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا فى خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله فى أن اختصنا بخدمتهم.

ونبهت، على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.