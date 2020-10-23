بعد إساءته للنبي .. هجوم شديد على ماكرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #ماكرون_يسئ_للنبي

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏‎#ماكرون_يسيء_للنبي فرنسا تواصل نشر الرسوم المسيئة للنبي ﷺ على مبانيها الضخمة، في استفزازٍ صارخ لأمة الإسلام، ولمشاعر أكثر من ملياري مسلم حول العالم.﴿إلّا تنصروهُ فقد نصرَهُ الله﴾أَظْهِروا دفاعكم عن النبي ولو بتغريدة، بكلمة، أنكروا بقلوبكم وذلك أضعف الإيمان. " و" ‏بأبي انت وأمي يارسول الله صل الله عليه وسلم ولعن الله من استهزء بك يارسول الله عاجلًا غير اجل ‎#ماكرون_يسيء_للنبي ".

وقال آخرون:"" ‏ليفهم ماكرون و (الماكِرون ) أنه ماقطّع نياط قلوب المؤمنين شيءٌ في الدنيا إلا شوقهم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم .. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن أناسا من أمتي يأتون بعدي يود أحدهم لو اشترى رؤيتي بأهله وماله )‎#ماكرون_يسيء_للنبي "و" ‏‎#ماكرون_يسيء_للنبي لأن غباء ماكرون داء عضال لم يفهم عظمة النبي عليه الصلاة والسلام الذي يتبعه مليار ونصف ولم يفهم لغة السلام التي يتكلم بها أمثاله ويفعل عكسها. قاطعوا منتجاتهم فما يصلنا منهم ضار غير نافع ونماذج مكرره أستيرادها نفع لهم ".