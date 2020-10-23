صور.. منال عوض تتابع جناح الأثاث الدمياطى بمعرض لومارشيه 2020

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مساء أمس الخميس، جناح الأثاث الدمياطى بمعرض لومارشيه 2020 "le marche" والذى انطلق مساء أمس ويستمر حتى الأحد المقبل الموافق 25 أكتوبر الجارى بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس بمحافظة القاهرة.





والتقت منال بالعارضين والقائمين على هذا المعرض والذى يعد من أكبر وأضخم وأبرز المعارض فى مجال الأثاث والديكور بمصر والشرق الأوسط، وأعربت محافظ دمياط عن سعادتها بمشاركة قطاع الأثاث بدمياط بهذا المعرض والذى يأتى توافقًا مع الاستراتيجية الخاصة بخلق آفاق تسويقية جديدة للمنتج الدمياطى ودعم صناعة الأثاث بالمحافظة.

وأشادت منال بما شاهدته من منتجات تتواكب مع أحدث التصميمات العالمية والذى جاء كأحد أهم المشاركات القوية بالمعرض، متمنية لجميع صناع الأثاث بمحافظة دمياط المزيد من التقدم والنجاح.

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