البعثات الدبلوماسية بالخارج تتسلم مظاريف التصويت البريدى فى انتخابات النواب

وأوضح بيان صحفى، نشر على وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن 140 لجنة فى المقرات الدبلوماسية تستمر فى تلقى المظروفات حتى الساعة التاسعة مساء اليوم بالتوقيت المحلى للبلد محل الاعتماد وذلك وفقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات التى حددت ثلاثة أيام (الأربعاء والخميس والجمعة) لتصويت المصريين بالخارج بالنسبة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب والتى تشمل 14 محافظة.

وتتابع غرفة عمليات وزارة الخارجية وعلى مدار الساعة، إجراءات تصويت المصريين فى الخارج.

وكانت البعثات فى الخارج قد قامت - وبناء على طلب الهيئة الوطنية للانتخابات - بالتنسيق مع مؤسسات البريد الحكومية بدولة الاعتماد لتسهيل وصول أوراق الاقتراع واستمرار تلقى جميع الخطابات عبر البريد حتى اليوم 23 أكتوبر 2020.

كما نسقت البعثات الدبلوماسية مع وحدة الدعم الفنى التابعة للهيئة الوطنية للانتخابات بإجراء التشغيل التجريبى لبرنامج تصويت المصريين للتأكد من نجاح تشغيل البرنامج فى جميع البعثات.

وتشمل المرحلة الأولى من الانتخابات 14 محافظة هى: الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.