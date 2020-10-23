ننشر جدول تسكين طلاب الفرق النهائية بجامعة الأزهر فى القاهرة

أعلن المركز الإعلامى بجامعة الأزهر، أنه تقرر بدء تسكين طلاب الفرق النهائية بكليات القاهرة، الحاصلين على تقدير ممتاز، بداية من غد الأحد، وطبقًا للجدول المعلن مع الالتزام بجميع التعليمات الواردة بجدول التسكين.





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