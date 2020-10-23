وزير التنمية: 14 محافظة أنهت استعداداتها للمرحلة الأولى لانتخابات النواب

انتهت 14 محافظة من جميع الترتيبات والاستعدادات والتجهيزات الخاصة بانتخابات مجلس النواب، والتى ستنطلق المرحلة الأولى منها غدا السبت 24 أكتوبر 2020 وتستمر على مدار يومين.





وأعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أنه تم التنسيق مع جميع الوزارات والأجهزة المعنية بالانتخابات وعلى رأسها القوات المسلحة ووزارات الداخلية والصحة والسكان والهيئة الوطنية للانتخابات، لتقديم جميع التيسيرات للمواطنين وتوفير المناخ الآمن لهم للإدلاء بأصواتهم بكل حرية.

وقال وزير التنمية المحلية، فى بيان صحفى، إنه تابع مع المحافظين الترتيبات الخاصة بالانتخابات، حيث تم توجيه المحافظين خلال الأيام الماضية بالمرور الميدانى على اللجان والتأكيد على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات للانتهاء من التجهيزات والصيانة اللازمة لمقار اللجان الانتخابية وتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والاشغالات وعمليات التطهير والتعقيم فى محيط اللجان قبل التصويت وبعده.

كما تابع الوزير، الالتزام بالمسافات الآمنة والتباعد الاجتماعى لحماية وسلامة المواطنين من فيروس كورونا المستجد خلال تواجدهم أمام اللجان وذلك فى ضوء تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وتوفير الاحتياجات الإدارية لرؤساء اللجان الفرعية.

وأوضح اللواء محمود شعراوى، أن المهمة الرئيسية للمحافظات هى توفير المناخ الآمن وكل سبل الراحة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم وكذا القائمين على العملية الانتخابية من المشرفين والقضاة وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

وشدد شعراوى، على أن المحليات تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين فى الانتخابات البرلمانية، لافتاً إلى مطالبة الوزارة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية بالحياد تجاه جميع المرشحين وعدم الانحياز لمرشح دون آخر.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن غرفة عمليات وإدارة الأزمات الوزارة أتمت استعداداتها وانتهت من التأكيد على انتهاء جميع التجهيزات الخاصة بالانتخابات فى محافظات المرحلة الأولى.

وأشار اللواء محمود شعراوى، إلى التنسيق المستمر بين غرفة العمليات بالوزارة وغرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء وغرف العمليات بالمحافظات، للتأكد من الانتهاء من جميع الاستعدادات الخاصة بتجهيز المقار الانتخابية وإقامة المظلات اللازمة لانتظار الناخبين وتوفير أماكن انتظار لائقة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة أمام مقار اللجان خلال عملية التصويت وكذا تعقيم وتطهير اللجان وإلتزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بالأصوات.

وأكد الوزير، أن المشاركة فى الانتخابات حق دستورى مهم لجميع المواطنين، لافتا إلى الدور الإيجابى والمشاركة الفاعلة للمواطنين فى الاستحقاقات الدستورية السابقة، مما يعبر عن وعى المواطن المصرى فى التعبير عن رأيه بكل حرية، مؤكداً على نقل الصورة الديمقراطية الحضارية للانتخابات البرلمانية 2020 لكل دول العالم من خلال المشاركة الإيجابية فى التصويت بكل حرية.

ووجه وزير التنمية المحلية، بتشكيل مجموعات شبابية فى المراكز والمدن والقرى لتوجيه وإرشاد الناخبين وتوعيتهم بالمشاركة فى الانتخابات والإدلاء بأصواتهم بكل حرية مع المحافظة على التباعد المجتمعى بين الناخبين، مشددا على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات الـ 14 للعمل بروح الفريق الواحد خلال أيام الانتخابات وما قبلها لظهور المحافظات فى هذا العرس الديمقراطى بالصورة اللائقة.