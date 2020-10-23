صور.. وزيرا الرى بمصر وجنوب السودان يبحثان التعاون فى مجال المياه

عقد الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى، اجتماعا مع مناوا بيتر قادكوث وزير الموارد المائية والرى بجمهورية جنوب السودان، فى ختام أعمال اللجنة الفنية المشتركة لمشروعات التعاون الفنى بين مصر وجنوب السودان.





وأوضح بيان لوزارة الرى، أن الاجتماع جاء لمناقشة واستعراض المباحثات التى تمت فيما يخص التعاون الثنائى بين البلدين فى مجال المياه.

وأضاف البيان، أن اللجنة الفنية المشتركة بين البلدين، استعرضت تقاريرها فيما يخص أنشطة مشروعات التعاون فى مجال الموارد المائية ورفع التوصيات، والتى تساهم فى دفع أنشطة المشروعات المشتركة فى مجال الموارد المائية والرى.

وقال الدكتور عبدالعاطى، إن اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة بين الدولتين هى الآلية التى تقوم بمتابعة تنفيذ أنشطة مشروعات التعاون وتقوم بتسهيل أى معوقات قد تواجه سير العمل فى أنشطة المشروعات.

وساهمت اللجنة فى متابعة العديد من الإنجازات التى تحققت فى المشروعات المشتركة بين البلدين مثل مشروعات توفير مياه الشرب النقية من خلال إنشاء محطات مياه الشرب الجوفية المزودة بالطاقة الشمسية وخزان علوى وخطوط توزيع لتوصيل المياه النقية ولتسهيل وصول المواطنين لمصدر دائم لمياه الشرب.

وأضاف الوزير، أن اللجنة ساهمت أيضا فى مشروعات إنشاء سدود حصاد مياه الأمطار للاستفادة منها فى توفير مياه الشرب للمواطنين وللثروة الحيوانية، وكذلك إقامة المراسى النهرية لربط المدن بحوض بحر الغزال، ومشروعات إنشاء محطات قياس المناسيب والتصرفات لجمع البيانات والمعلومات المطلوبة لإعداد الدراسات الفنية، وكذلك ستسهم فى دراسات التنبؤ بالفيضانات للحد من مخاطرها، بالإضافة إلى مشروع إنشاء معمل لتحليل نوعية المياه والذى يقدم خدماته إعداد تقرير نوعية المياه للجهات الحكومية والقطاع الخاص بجنوب السودان، بالإضافة إلى التركيز على التدريب وبناء القدرات.

وأعرب وزير الموارد المائية والرى بجنوب السودان، خلال الاجتماع الختامى، عن شكره وتقديره لهذه الزيارة، متطلعا لنقل ما شاهده فى الزيارات الميدانية إلى جنوب السودان والاستفادة من التعاون مع مصر ليس فى مجال الموارد المائية فقط بل فى جميع المجالات، كما أكد أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا أن التعاون بين الوزارتين فى مختلف مجالات المياه.