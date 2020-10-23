أخبار الطقس اليوم الجمعة.. أمطار غزيرة على السواحل خفيفة على القاهرة: العظمى 28 درجة

يسود، اليوم، الحمعة، طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للرمال والأتربة على الوجه البحرى، وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للأتربة، وطقس مائل للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء والرياح معتدلة، وطقس حار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس ليلا مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الغربية و شمال الصعيد، لطيفا على السواحل الشرقية ، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما يتوقع خبراء الأرصاد، تزايد فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى مساء، وأمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من البحيرة - كفر الشيخ - المنوفية - الغربية، وأمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية على بعض المناطق من السواحل الشمالية، السلوم ومطروح وسيوة والإسكندرية، وأمطار متوسطة لغزيرة تكون رعدية أحياناً على بعض المناطق من السواحل الشرقية ومدن القناة ودمياط بورسعيد، وأمطار متوسطة على بعض المناطق من شمال ووسط سيناء والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

وأكدت هيئة الأرصاد، أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض السودان على سطح الأرض يتزامن مع وجود منخفض جوى فى طبقات الجو العليا .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 22 درجة، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة.