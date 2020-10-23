تمكنت وزارة القوى العاملة، من خلال مديرية القوى العاملة بالفيوم، من فض إضراب 600 عامل بمصنع كازارين للملابس الجاهزة بمنطقة كوم أوشيم الصناعية بمحافظة الفيوم، وذلك بعد أن انتقل وكيل المديرية لمقر المنشأة وتفاوض مع إدارة الشركة علي صرف مرتبات سبتمبر 2020 المتأخرة.
وأشار المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة ، إلي أن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أصدر توجيهاته لوكيل المديرية على أبو الحسن ، بالتواصل مع إدارة الشركة لحل مشكلة العاملين بالطرق الودية وحصول العمال على حقوقهم كامل طالما أنها فى الإطار القانوني، وتلقت الوزارة من خلال مرصد الاحتجاجات العمالية بالوزارة ما يفيد من قيام مديرية القوي العاملة بالفيوم بإجراء التفاوض الودي بين طرفى العملية الإنتاجية، والاتفاق مع حسن عوض مدير المصنع علي صرف راتب العمال عن شهر سبتمبر الماضي، الأحد المقبل الموافق 25 أكتوبر 2020 .
وقدم الوزير، الشكر لطرفي العمل والإنتاج لتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبناء مما يعود بالنفع على كل منهما بالوصول إلى الحل الودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صرف رواتبهم الأحد.. القوى العاملة تعلن فض إضراب 600 عامل بمصنع للملابس الجاهزة بالفيوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.