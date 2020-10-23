هنأ وزير القوى العاملة محمد سعفان، اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، وشعبها بمناسبة العيد القومي للمحافظة.
وقالَ الوزير في تهنئته: "يُسعِدني أن أتقدمَ لسيادتِكُم بأطيبِ التهاني بمناسبةِ العيد القوميّ للمحافظة، الذي يوافق يومًا من أخلد الأيام في تاريخ الوطنية المصرية عامًة، وشعب السويس خاصًة، تصدي المقاومة الشعبية بالمحافظة تساندها قوات من الجيش والشرطة للقوات الإسرائيلية التي حاولت دخول المدينة واحتلالها وردوها علي أعقابها وحطموا معداتها في أثناء حرب أكتوبر 1973.
وأعربَ الوزير بهذه المناسبة عن تقديرِهِ العميق للجهود المبذولة لرفعِ المعاناة عن كاهلِ أبناء المحافظة، والسعي الدؤوب لتحسينِ الخدمات للارتقاءِ بها بوجهٍ عام، متمنيًا للمحافظة وشعبها استمرار التقدم، تحقيقًا والرقي المنشود لوطَنِنَا العزيز.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر "سعفان" يهنئ "صقر" بالعيد القومي لمحافظة السويس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.