خلال زيارته للقاهرة.. مسؤول أمريكي يشن هجوما حادا على شبكات الجيل الخامس الصينية.. تعرف على السبب

أكد كيث كراك، وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للنمو الاقتصادي والطاقة والبيئة، أن واشنطن حذرت العديد من الشركات والحكومات من التعامل مع الشركات الصينية بسبب الاختراقات التي تقوم بها "هواوي وزد تي إي"، مشيرا إلى أنه قام بزيارة 8 دول أوروبية خلال هذه الجولة، كما زار مقر حلف الناتو والتقى مفوض الاتحاد الأوروبي بــ العاصمة البلجيكية بروكسل للحديث عن نفس الموضوع.

وتابع وكيل وزارة الخارجية الأمريكية، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر السفارة الأمريكية بالقاهرة، مساء أمس الخميس، على هامش زيارته للقاهرة والتي بدأت الأربعاء وتنتهي مساء اليوم الجمعة، أنه أكد لشركاء واشنطن في حلف الناتو أن الأمن المعلوماتي هام جدا سواء خلال أوقات الحرب أو أوقات السلم، وأن عدم الاعتماد على شبكات نظيفة يشكل تهديدا للأمن القومي الوطني والعالمي بشكل عام.

ولفت كراك إلى أنه عند حديثه مع مفوض الاتحاد الأوروبي حول ضرورة تجنب الحكومات للشبكات الصينية، أجابه المسؤول الأوروبي بأن مجالس إدارة الشركات الأوروبية هي التي تقرر وضعية التعامل مع الشركات الصينية، وتراعي أهمية الشبكات النظيفة، وليس الحكومات بشكل أساسي.

وذكر المسؤول الأمريكي أن الشبكة النظيفة ضرورة ملحة وأمر هام جدا بالنسبة لــ مصر، والعديد من الشركات المصرية تهتم بذلك، موضحا أن دول صديقة مثل ستغافورة وفيتنام واستراليا، بالفعل اتخذت قرارات بالاستغناء عن الشبكات الصينية، وكل هذه الدول يمكن أن تساعد مصر لكي تقوم بذلك أيضا، وترشد المعنيين بالبدائل، وليس بالضرورة أن تكون منتجات أمريكية فهناك دول اسكندنافية لديها شركات رائعة أيضا وكذلك شركات في كوريا الجنوبية مثل سامسونج.

وعن اختياره القاهرة كي تكون محطته الأولى في الشرق الأوسط ، أكد كيث كراك أن مصر لديها موقع قيادي في المنطقة وتستحق هذه المكانة في هذا الإقليم بحكم أنها دولة رائدة، ولابد أن تكون في المقدمة.

وشدد كراك على أن واشنطن معنية بشكل كبير بالأمن القومي المصري، بحكم أن القاهرة شريك أصيل في ضمان الأمن الإقليمي، ولذلك تأتي زيارته في توقيت مثالي، مضيفا أن الولايات المتحدة شريك قوي لــ مصر في قطاعات الأمن والمعلومات بما يؤدي للأمن الاقتصادي والاحتفاظ بخصوصية التكنولوجيات التي يتم تطويرها في مصر.

وأوضح كراك أن الحزبين الجمهوري والديمقراطي ببلاده، سيتبعان سياسة ثابتة تجاه مصر فيما يخص دعم أمن المعلومات والشبكات وحماية البيانات والشبكة النظيفة.

وأضاف أن الشركات الصينية مثل "هواوي وزد تي اي"، تعرض أسعار رخيصة جدا قد تصل إلى المجانية، ولكن على المدى البعيد ستكون التكلفة باهظة، لأن الأمر يتعلق بحماية البيانات، حتى وإن وفرت هذه الشركات المعدات المطلوبة لتقنية الجيل الخامس، إلا أن التكلفة ليست هذه المعدات فالثمن قد يكون بيانات تهدد الأمن القومي لأي دولة،

وبين وكيل وزارة الخارجية الأمريكية على أن خمسين شركة عالمية رفضت الاعتماد على شبكات صينية وتريد الاعتماد على شبكات نظيفة، وأعلنت نيتها الابتعاد عن المنتجات الصينية في هذا المجال، بعد تقييمها لمستوى حماية البيانات، قائلا إن الرئيس الصيني الحالي أظهر درجة كبيرة من العدوانية فيما يتعلق بأمن المعلومات.

وطالب كراك بضرورة وجود شركات أمن معلومات يعتمد عليها لحماية الأمن القومي للبلاد، واختيار أطراف لا يلعبون وفقا لقواعد الشفافية والمحاسبة والمعايير المختلفة التي لا يمكن أن نراها في الصين، مشيرا إلى ان قواعد التجارة في السوق الحرة لا تعني استغلال الحرية في نقل البيانات وتهديد الأمن القومي للدول الوطنية.

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أنه عمل بوادي السيلكون في الولايات المتحدة لمدة 30 عاما، ويرى أن القرار المتعلق باستخدام شبكات الجيل الخامس يعتمد على موردين ثقات وينتمون لدول يحكمها القانون.