الحكومة: لا صحة لتحديد أيام لرى الأراضى الزراعية

أعلن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن ما تردد فى بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن تحديد الحكومة 5 أيام أسبوعياً لرى الأراضى الزراعية، عار عن الصحة.





وأوضح المركز الإعلامى، فى تقرير توضيح الحقائق اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتحديد أيام الرى للأراضى الزراعية، مُوضحةً انتظام عملية رى الأراضى الزراعية طوال فترة الموسم الزراعى، مُشيرةً إلى تطبيق استراتيجية لتحويل الرى بالغمر إلى الرى الحديث، وذلك تماشياً مع استراتيجية الدولة لترشيد استهلاك المياه وزيادة إنتاجية الأراضى الزراعية. وفى سياق متصل، تتوسع الدولة فى استخدام نظم الرى الحديث للأراضى الزراعية على مستوى الجمهورية، من خلال تنفيذ أعمال مشروع تحديث نظم الرى الحقلى على مساحة حوالى 504 آلاف فدان بالأراضى الجديدة فى 8 محافظات، وتتمثل مميزاتها فى انتظام توزيع المياه، حيث يتم توصيل المياه لكل نبات عبر شبكة من الأنابيب، فضلاً عن التحكم فى مستوى ثابت للرطوبة فى منطقة الجذور، وكذلك ترشيد الطاقة المستخدمة فى عمليات الري، فضلاً عن المساهمة فى رفع كفاءة توزيع الأسمدة، الأمر الذى يسهم فى زيادة الإنتاجية، وتحسين دخل المزارع.

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