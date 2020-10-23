التعليم: التزام كل المدارس بتطبيق الإجراءات والاحترازية لمواجهة كورونا

أكد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن ما تداولته ببعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء حول غياب الإجراءات الوقائية اللازمة للتصدى للعدوى داخل المدارس، عار تماما عن الصحة.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لغياب الإجراءات الوقائية اللازمة للتصدى للعدوى داخل المدارس، مُشددةً على التزام كل المدارس بتطبيق الضوابط والإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، والتى تتمثل فى ارتداء الكمامة ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعى ومنع التكدسات، إلى جانب الالتزام بقواعد النظافة العامة، وذلك فى إطار حرص الدولة على صحة وسلامة الطلاب.

وأوضحت "التربية والتعليم" أنه فى إطار حرص الدولة على حماية الطلاب فى ظل أزمة كورونا، يتم تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية فى المدارس، والتى تتمثل فى التهوية للفصول والمعامل ومنع تجمعات أولياء الأمور، ودخول الطلاب بانتظام، وتطهير الفصول والأسطح المشتركة، فضلاً عن الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعى بين الطلاب، إذ يجلس كل طالب فى مقعد منفصل، كما يراعى التباعد خلال عملهم فى مجموعات وأثناء الفسحة المدرسية، ويرافق كل معلم طلابه من الطابور إلى الفصل، وينظم دخولهم وجلوسهم، إلى جانب التزام العاملين بارتداء الكمامات، كما سيتم عمل تحليل دورى لبيانات الغياب والحالات المكتشفة، ومتابعة المخالطين للاكتشاف المبكر للحالات والحد من انتقال العدوى، بالإضافة لرفع الوعى لجميع الفئات المشاركة فى العملية التعليمية بما فيهم أسر الطلاب.



وناشدت "التربية والتعليم" وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، تؤدى إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وتؤثر سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، وفى حالة وجود أى شكاوى أو استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة "0227963273"